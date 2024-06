Po smrti devetletnika: so Čehi minomet pripeljali s seboj ali našli na postajališču?

Osumljen je, da je v sredo v družbi družine in prijateljev prišel na širše območje Knina, kjer ob vstopu na označeno nevarno območje vojaškega vadišča ni upošteval jasno izobešenih pisnih opozoril v hrvaščini in angleščini ter je v malomarnem prepričanju, da ne bo prišlo do nezaželenih in življenjsko nevarnih posledic, z otrokom vstopil v prepovedano območje in mu dovolil, da je vzel najdeno eksplozivno napravo in jo odnesel s seboj. Osumljenec pa naj bi eksplozivno napravo nato spravil v svoj avtomobil, še poroča Net.hr.

Včeraj popoldne so nato policisti po poročanju portala Net.hr . začeli kriminalistično preiskavo zoper 46-letnega državljana Češke zaradi suma storitve kaznivega dejanja "Huda kazniva dejanja zoper splošno varnost" v zvezi s kaznivim dejanjem "Ogrožanje življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom".

Kot smo že poročali je včeraj okoli 18. ure na postajališču na območju Obrovca odjeknila eksplozija. V eksploziji je umrl devetletni otrok, dve ženski sta ostali na zdravljenju v bolnišnici, moškega pa so odpustili v domačo oskrbo. "48-letna gospa ima hude poškodbe oči. Druga 33-letna gospa je bila po prvi oskrbi takoj prepeljana v operacijsko sobo, ugotovljene so bile hude poškodbe trebuha," je sporočil zdravnik Nediljko Jović iz Splošne bolnišnice Zadar.

Tudi hrvaška Nove TV je neuradno izvedela, da je otrok razstrelivo vzel iz avtomobila in da to ni bila edina eksplozivna naprava v avtomobilu. "Nekaj je počilo, potem sem slišal jok. Prišel sem na kraj dogodka, ženska je poškodovana ležala na tleh, otrok je nepremično ležal," je za Novo TV povedal očividec Slobodan .

Policija nadaljuje kriminalistično preiskavo, s katero skuša ugotoviti, kje so Čehi dobili ta nevarni izstrelek. Mediji namreč poročajo različne verzije poteka dogodkov - predvsem se zatika prav pri tem, kje so Čehi dobili eksplozivno napravo.

Češki mediji: Deček je šel v gozd na stranišče, vrnil se je z granato

Češka Nova TV je medtem ob sklicevanju na neimenovani vir poročala, da je eksplodirala granata, ki jo je otrok prinesel iz grmovja na počivališču. Podobno je situacijo opisal tudi oče ene od poškodovank. "Vozili so se domov, pri enem od avtov pa so se začele težave z vodo, pregrel se je, počila je cev. Ustavili so se na majhnem parkirišču, fant pa je šel v grmovje na stranišče. Ko se je vrnil, je v roki držal granato," je povedal vir. Granata naj bi nato eksplodirala, deček pa umrl na kraju nesreče.

Dogodek je tudi za redakcijo TN.cz opisal oče druge od poškodovanih. "Ustavili so se in šli pogledat, kaj je narobe z vodo. Počila je cev. Deček je šel na počivališču ven iz avta, bil pa je v bližini, le nekaj metrov od avta. Vrnil se je z nečim, kar je počilo. Ko je moj zet prišel do avta, je najprej mislil, da je počilo nekaj v avtomobilu, rekel je, da je bil zvok podoben, a ko je videl, da moja hči krvavi, je pogledal za avto in ugotovil, da je otrok mrtev," je povedal.

Kaj se je dejansko zgodilo, policisti še ugotavljajo

Policija še vedno ugotavlja vzrok tragedije, ki se je zgodila na odseku od Bilišana do Bogatnika v zaledju Obrovca. "Glede na dosedanje ugotovitve je bila v avtomobilu že predhodno neznana eksplozivna naprava, po tem, ko so jo vzeli iz avtomobila, pa je počilo," je potrdila Ivana Grbin, tiskovna predstavnica zadrske policijske uprave.

Tiskovni predstavnik češkega zunanjega ministrstva Daniel Drake je danes potrdil, da je češko veleposlaništvo v stiku s preiskovalci.

Direktor konzularnega oddelka češkega zunanjega ministrstva Pavel Pešek je za češko televizijo povedal, da je eden od možnih scenarijev ta, da je nekdo iz gozda v avto prinesel neeksplodirano mino ali granato. Dodal pa je, da niti ta scenarij niti scenarij o eksploziji kakšne druge eksplozivne naprave v avtomobilu ni nujno resničen, poroča ČT24.