Se je dubajska princesa končno uspela rešiti očetovih okov?

Najnovejša Latifina fotografija je bila objavljena na javnem Instagramovem računu Sioned Taylor . To je tretja fotografija princese, ki jo je Taylorjeva - sicer njena dolgoletna prijateljica, ki živi v Dubaju - objavila od sredine maja. "Čudovite evropske počitnice z Latifo," je prebrati zapis ob objavi. "Zabavava se med raziskovanjem!" Obe nosita zaščitni maski in kot kaže sta na letališču v španski prestolnici.

Februarja je BBC predvajal njene posnetke, na katerih pripoveduje, da je v ujetništvu v očetovi vili in da se boji za svoje življenje. Posnetki so Združene narode (ZN) spodbudili, da so od kraljeve družine zahtevali tudi 'konkreten' dokaz, da je princesa še živa. Strokovnjaki za področje človekovi pravic pri organizaciji pa so ob tem dejali, da bi morali Latifo nujno nemudoma izpustiti. Združeni arabski emirati (ZAE) pa so kasneje podali uradno izjavo, da za princeso primerno skrbijo doma. "Še naprej napreduje in upamo, da se bo v javno življenje vrnila ob primernem času," je med drugim navedeno v izjavi.

Kot kaže, je princesa, kljub pomislekom in skrbem njenih prijateljev, znancev, pa tudi številnih človekoljubnih organizacij, vendarle živa in zdrava. Pred tem je namreč več mesecev niso ne videli, ne slišali, veljala je celo za pogrešano.

Soustanovitelj kampanje za osvoboditev dubajske princese (Free Latifa) David Haigh je v izjavi dejal, da je "bil vesel, ko je videl, da ima Latifa očitno potni list, potuje in uživa vedno večjo svobodo". Povedal je tudi, da je princesa neposredno stopila v stik s člani njihove kampanje, a dodal, da v tej fazi kaj več ne more povedati.

Spomnimo: kaj se je zgodilo princesi?

Latifa, ena od 25 otrok zloglasnega dubajskega šejka, je februarja 2018 poskušala pobegniti iz Dubaja.

V videu, posnetem tik pred odhodom, je opisala svoje življenje, na vsakem koraku omejeno z očetovim neizprosnim vladanjem in prepovedmi. "Države nisem zapustila že od leta 2000. Nenehno prosim za dovoljenje za potovanja, študij ali da bi lahko počela le karkoli normalnega. Ne dovolijo mi," je pripovedovala.

A njen poskus bega se je izjalovil. Po osmih dneh plovbe čez Indijski ocean so jih ujeli očetovi komandosi, ki so Latifo na silo odpeljali nazaj v Dubaj. Njen oče je kasneje dejal, da je smatral to za "reševalno misijo".

Februarja letos je BBC Panorama predvajala videoposnetke, ki jih je princesa na skrivaj posnela in poslala prijateljem v tujini. V njih opisuje, kako so jo ujeli in po vrnitvi v Dubaj zaprli v očetovo vilo. Pridržana naj bi bila v zgradbi z zapečatenimi okni in vrati, sama, brez dostopa do medicinski ali pravne pomoči, ter obkrožena s policisti.