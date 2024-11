Se je najstnik v Kanadi okužil z novo različico mutirane ptičje gripe?

Čeprav še ni povsem jasno, ali sprememba pomeni resnejšo grožnjo, strokovnjaki opozarjajo na možne resne posledice. Virologinja Angela Rasmussen iz Organizacije za cepiva in nalezljive bolezni Univerze Saskatchewan, ki je govorila za Guardian , opozarja, da takšnega znaka ne smemo spregledati in da za znanstvenike predstavlja nekakšno opozorilo.

Simptomi ptičje gripe so se pri najstniku pojavili 2. novembra, hospitalizirali pa so ga 8. novembra, saj je razvil akutno respiratorno stisko, resno stanje, ki je zanj lahko tudi usodno. Analiza pa je pokazala možno mutacijo, ki povečuje dovzetnost ljudi za okužbe.

Kanadski najstnik naj ne bi bil direktno izpostavljen okuženim pticam, je pa bil v stiku z drugimi domačimi živalmi – psi, mačkami in plazilci. Zato obstaja možnost, da je ena od teh živali prišla v stik z okuženimi divjimi pticami in prenesla virus na človeka. "Ljudje se pogosto ne zavedajo, kako pogosto lahko posredno pridejo v stik z divjimi živalmi, vključno s pticami," je dodala Rasmussenova.

V bolnišnici aktivno izvajajo krvne teste med vsemi stiki okuženega najstnika, vključno z družino, prijatelji in zdravstvenimi delavci, doslej pa niso odkrili nobenih dodatnih primerov okužbe. Rasmussenovo med tem skrbi pomanjkljivo spremljanje novih primerov sosednje ZDA, kjer odpor delavcev na kmetijah do testiranj povzroča tveganje za pozno odkrivanje mutiranih primerov. Kritično je izpostavila, da to povečuje tveganje za širjenje virusa: "Šokantno je, da ne testirajo vsake živali na okuženih kmetijah. To pomeni, da se tveganje za okužbe med ljudmi povečuje."

Različica virusa, ki kroži med pticami v Britanski Kolumbiji in na severozahodu ZDA, se je pojavila v zadnjih nekaj mesecih in nekaj let po tem, ko so ptičjo gripo prvič odkrili v Severni Ameriki. Z novo različico se je okužilo tudi 11 delavcev, ki so v ZDA skrbeli za iztrebljanje okužene perutnine, a pri njih niso ugotovili mutacije, ki je bila odkrita pri najstniku.

Kanadski strokovnjaki sicer upajo, da bo mutirani virus zaradi hitrega ukrepanja ostal omejen in se ne bo prenašal na druge, a je Webby poudaril, da je ob takšnem primeru ukrepanje nujno. "Če tega ne obvladamo, tveganje za prihodnje izbruhe ostaja visoko," je povedal. Zaradi možnega hitrega širjenja mutiranega virusa H5N1 strokovnjaki opozarjajo na nujnost spremljanja, testiranja in ukrepanja za zmanjšanje tveganja za novo pandemijo.