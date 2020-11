Se je Trump le vdal? In kaj Janševa prezgodnja čestitka pomeni za odnose z ZDA?

Donald Trump se je kot kaže vdal in uradno začel s prenosom oblasti. Zato vprašanje: kaj prezgodnja čestitka Janeza Janše Trumpu za njegovo zmago zdaj pomeni za odnose z ZDA? Pa tudi - ali bo Trump še slovenski zet, bo Melania ostala gospa Trump?

Neroden dan za tiste, ki so za zmago na ameriških volitvah čestitali Donaldu Trumpu. Zdaj že praktično ves svet ve, kdo to je, a naš predsednik vlade Janez Janša tokrat ni ponovil geste za novoizvoljenega Joea Bidna, ki je danes uradno pričel s prenosom oblasti. Trump se je namreč, kot kaže, le vdal. Ponoči je sporočil, da je dovolil, da so uradniki po več kot dveh tednih po njegovem porazu uradno priznali Bidnovo zmago. A v isti sapi aktualni predsednik ZDA sporoča - boril se bom naprej. Je torej priznal poraz ali ne? In kaj to pomeni za Slovenijo - glede na to, da je novoizvoljenega predsednika ZDA premier Janša označil za šibkega?

Presenečenje: zelena luč Donalda Trumpa, ki je vladnim službam naročil, naj začnejo postopke za prenos oblasti. Presenečenje tudi za uradnike Trumpove vlade, ki so za 'zasuk' predsednika izvedeli na Twitterju - torej tam, kjer poraza sicer še ni priznal in še naprej objavlja obtožbe o ogoljufanih volitvah, ki drug za drugim dobivajo opozorilne modre klicaje, da gre za sporne trditve. In ni edini - izpostavlja danes konservativni časnik, ki ga berejo na ameriški desnici. Članek o bodočih težavah vzhodnoevropskih populistov se celo začne z Janezom Janšo. "Dan po predsedniških volitvah, 3. novembra, je slovenski desničarski premier Janez Janša postal prvi - in edini - svetovni voditelj, ki je javno razglasil zmago Donalda Trumpa. Od takrat ima polne roke dela z razširjanjem nepotrjenih teorij o domnevnih volilnih prevarah," se bere članek.

Dokazov na sodišču ni, več kot 30 tožb Trumpovih odvetnikov je zavrnjenih, današnji začetek tranzicije pa pomeni, da ima Bidnova ekipa zdaj na voljo (preračunano) okoli šest milijonov evrov za priprave na vodenje države. In še pomembnejše: tu je zdaj dostop do informacij, pa uradno predstavljanje svoje nove ekipe. Na vprašanje novinarke, ali pričakuje, da bodo republikanci ovirali potrjevanje njegovih kandidatov, Biden odgovarja: "Ali se šalite?" No, odločitev Bidna o imenovanju Johna Kerrya za bodočega odposlanca za podnebno politiko ter namera za vnovičen pristop ZDA k Pariškemu podnebnemu sporazumu je pozdravil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor - po tem ko je Trump še v nedeljo branil umik ZDA iz - po njegovem - nepoštenega in enostranskega sporazuma. "Pariški sporazum ni bil oblikovan, da reši okolje, ampak da ubije ameriško gospodarstvo," je zatrjeval.

Medtem pa se prva dama Melania že pripravlja na (najbrž zadnji) božič v Beli hiši. Kaj se skriva za nasmehom, je dobro vprašanje, iz razkritih telefonskih pogovorov z nekdanjo zaupnico namreč vemo, kaj si misli o drugem največjem krščanskem prazniku. "Delam kot nora na božičnih zadevah, veš, ampak komu se j**e za božične zadeve in okraske, a to moram opraviti," je po navedbah Stephanie Winston Wolkoff, avtorice knjige Melania & Jaz, prva dama ZDA dejala leta 2018.

Melania Trump preživlja zadnjič božič v Beli hiši, čeprav - zahvaljujoč razkritim posnetkom - vemo, kaj si o tem prazniku resnično misli. Kaj bo zdaj počela? Nekateri hudomušno pravijo, da že pripravlja ločitvene dokumente. S čim s(m)o se Slovenci tako zamerili Melanii, da ni več naredila za Slovenijo v času njenega mandata? Koliko pa bo nekdanja prva dama sploh še zanimiva za ameriške medije ko bo zapustila Belo hišo? In kakšna bo Trumpova zapuščina?

In kaj bi morala Slovenija opraviti doma? Potem ko je sinoči tudi volilna komisija ameriške zvezne države Michigan potrdila, da je v tej državi zmagal Joe Biden in je Trump javno dovolil začetek tranzicije, naš predsednik vlade molči - brez čestitke novoizvoljenemu Bidnu in brez opravičila, potem ko ga je pred mesecem dni označil za enega najbolj šibkih predsednikov (če bi Joe Biden na volitvah zmagal). Ali premierja Janšo to skrbi, so ga vprašali tudi na novinarji časnika The Wall Street Journal. Po besedah avtorjev članka so dobili odgovor: "Oprostite, gospod, vaša natančnost me ne prepriča." Je pa toliko bolj prepričljiva napoved Bidnove zunanje politike - ne pozabimo, da je med kampanjo Madžarsko označil za enega od evropskih "totalitarnih režimov".

icon-expand Je Donald Trump le priznal poraz? FOTO: AP

Se je Trump torej vdal? Zvečer je tudi Pensilvanija potrdila Bidna za zmagovalca. Avtor knjige o prvi dami Igor Omerza meni, da nikakor ne. "Jaz sem včeraj gledal te njegove tvite in spet začenja s teorijami zarote in prav nikoli se ne bo predal," pravi. Poznavalec ameriške politike Bogmir Ferfila pa, nasprotno, pravi, da se je Trump vdal. "Jaz sem že pred 14 dnevi napovedal, da bo verjetno tako. Kaj se je zgodilo vmes? Začel se je uradni postopek tranzicije, ki ga je razglasil vodja generalnega tranzicijskega urada po Zakonu o tranziciji iz leta 1963. Trump je to dovolil in zdaj se je ta postopek začel," pravi in dodaja, da je po njegovem to zaradi dejstva, da po elektorskih glasovih več ne more zmagati. "Devet močnih republikanskih senatorjev se je opredelilo za začetek tranzicije. In republikanska stranka, ki je v ameriškem okolju mnogo bolj ločena od predsednika kot v evropskem okolju, kjer vemo, da je ta sinteza pravzaprav popolna, je pritisnila na Trumpa, da mora začeti postopek tranzicije, predajo oblasti Bidnu. Je pa kot nekakšen bonbonček, ki ga je dobil, dejstvo, da so izvedli raziskavo javnega mnenja med republikanci in ima Trump nekaj možnosti, da leta 2024 spet kandidira in bomo morda spet imeli Melanio Trump v Beli hiši."

Zmagal je torej Biden. Lahko pričakujemo, da bi recimo v svojem mandatu sprejel slovenskega predsednika vlade ali države v Beli Hiši? Kako bo deloval Biden, kje se bo ameriška politika najbolj spremenila v primerjavi s Trumpovo?