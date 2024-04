Se k nam širi bolezen 'jelenov zombijev'?

Kronična bolezen hiranja je nalezljiva nevrološka bolezen, zaradi katere umre praktično vsaka žival, ki je z njo okužena, zelo hitro pa se širi med jeleni v ZDA, piše Daily Mail.

In očitno se ne razvija samo pri jelenih, temveč lahko preide tudi na ljudi. Umrl je namreč 72-letni moški, prvi znaki pa so bili zmedenost in agresivnost. Njegov prijatelj, sicer član iste lovske družine, je umrl malce za njim, imel pa je podobne simptome. Obdukcija je sicer pokazala, da naj bi 72-letnik umrl zaradi Creutzfeldt-Jakobove bolezni.