Še letos odprtje obeh stolpov slovite katedrale Notre-Dame

Stolpa sta za obiskovalce zaprta vse od požara leta 2019. Po požaru je sledila obsežna obnova. Dela so se osredotočala predvsem na stabilizacijo in zavarovanje zvonikov ter razgledne ploščadi na višini 69 metrov, ki ponuja razgled na Pariz in novi zvonik katedrale.

Po odprtju stolpov bodo zaradi pričakovane gneče obvezne spletne rezervacije vstopnic. Za vstopnico bo potrebno predvidoma odšteti 16 evrov. Pred požarom je ta stala deset evrov. Obisk bo tudi omejen na 400.000 obiskovalcev letno. Prodaja vstopnic naj bi se začela v začetku septembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sama katedrala je za bogoslužja odprta od decembra lani.