Napad na Volkova: 'Šlo je za očiten, tipičen, gangsterski Putinov pozdrav'

Litovska obveščevalna služba je bila med prvimi, ki so dejali, da je napad očitno delo ruskih posebnih služb, čeprav je direktor državne varnosti Darius Jauniskis dejal, da je Moskva za izvedbo napada očitno uporabila "nekoga tretjega, najemnika". Od invazije na Ukrajino je bilo namreč z veleposlaništev po Evropi izgnanih več kot 400 do 600 ruskih obveščevalcev, analitiki pa menijo, da je morala Moskva hitro ukrepati in uporabiti tudi druge kriminalne združbe. Z izgoni so bili namreč Kremlju odvzeti prepotrebni agenti, ki bi lahko nadzorovali stanje na terenu in vodili lastne operacije zbiranja obveščevalnih podatkov.

Mesec dni nazaj so na obali Costa Blanca našli mrtvega Maksima Kuzminova , ruskega pilota helikopterja, ki je prebegnil v Ukrajino, z več strelnimi ranami. V Španijo se je Kuzminov preselil v upanju, da bo začel novo življenje, vendar žal do tega ni prišlo. Španski obveščevalci sklepajo, da je bil ubit po ruskem ukazu, verjetno s strani najetih morilcev. Po streljanju so namreč Kuzminova povozili, zažgali njegov avto, nato pa skoraj zagotovo pobegnili iz države. V luči tega dogodka so nato v Združenem kraljestvu aretirali in obtožili Bolgara Tihomirja Ivančeva , slikopleskarja in dekoraterja. Jeseni naj bi mu sodili skupaj s petimi drugimi državljani, vsi pa so obtoženi vohunjenja za Moskvo v sodelovanju z Janom Marsalekom , nekdanjim izvršnim direktorjem nemškega podjetja Wirecard, ki ga išče Interpol.

Razkrili so tudi vdor v elektronsko pošto demokratske stranke v času pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016, ki ga je izvedla vojaška obveščevalna služba GRU. To je nekoč veljalo za sramoto, saj naj se takšnih operacij ne bi odkrilo, no, v času predsedovanja Donalda Trumpa pa je to postala skoraj normala. "Z ruskega vidika je Putin postal zaradi tega vladar v najmočnejši državi na svetu," je dodal Soldatov.

Andrej Soldatov , ruski raziskovalni novinar in strokovnjak za obveščevalne dejavnosti, ki zdaj živi v Združenem kraljestvu, je dejal, da okrevanje in izboljšanje obveščevalnih operacij odraža prepričanje Moskve, da je zdaj vključena v boj z Zahodom. Kremelj je zdaj spremenil svojo analizo, potem ko je propadla operacija, ki naj bi bila posebna operacija za zavzetje Ukrajine. In glede na to, da je velika količina orožja zveze Nato že vstopila na ozemlje Ukrajine, Moskva meni, da se je začela velika vojna med zahodom in vzhodom, ki je bila vedno neizogibna, razlaga Soldatov za Guardian.

Potem pa je nastopil čas ukrajinske protiofenzive, ta pa ni bila tako uspešna. Pridobili so le nekaj kilometrov, vojna je praktično zastala, kar pomeni, da so druge dejavnosti in druga prizorišča postala veliko bolj privlačna. V primeru Rusije pa to vključuje tajno področje. Analitiki so za Guardian pojasnili, da so ruske operacije zdaj veliko bolj profesionalne. Raziskovalci pri thinktanku Royal United Services Institute so poročali o tem, kako je GRU preoblikovala operacije po Ukrajini. Ključni del njihovih načrtov naj bi bil preoblikovanje centra 161, ki je odgovoren za destabilizacijo v tujini, po vzoru hladne vojne, da bi bolje usposobili agente, ki bodo v Evropo napoteni pod krinko.

"Vračajo se k nekaterim metodam iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja," so dejali v inštitutu. Nekatere uporabljene tehnike so elementarne, saj osebje na sedež enote ne prinaša več mobilnih telefonov. Nova podenota, enota 54654, se osredotoča na rekrutiranje "čistokrvnih" posameznikov brez predhodnih varnostnih povezav in na ustvarjanje prikritih zgodb, s katerimi se posamezniki vključujejo v dolgoročne vohunske misije, ki so v Moskvi zelo cenjene vse od sovjetskih časov in kraje atomskih skrivnosti Klausa Fuchsa v okviru projekta Manhattan.