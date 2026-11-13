Se naftni trg končno umirja? Ponudba presegla povpraševanje

Čeprav so se napadi na tankerje, ki poskušajo prečkati Hormuško ožino, nadaljevali, je obseg prevoza iz zalivska držav dosegel 18,4 milijona 159-litrskih sodov nafte na dan. To je sicer še vedno za 26 odstotkov manj od ravni pred vojno, mesečno poročilo IEA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Naftni trg kaže prve znake ponovnega uravnoteženja, saj svetovna ponudba nafte prvič od izbruha vojne v Iranu presega povpraševanje," so zapisali pri IEA.

Cene nafte so se v zadnjih tednih močno znižale, saj se vedno več plovil odloča za tvegan prehod skozi strateško pomembno Hormuško ožino pod spremstvom ZDA.