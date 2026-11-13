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Se naftni trg končno umirja? Ponudba presegla povpraševanje

Pariz, 13. 11. 2026 13.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Naftni sodi

Svetovna ponudba nafte bo v zadnjem letošnjem četrtletju presegla povpraševanje, potem ko je povečan izvoz iz zalivskih držav oktobra prvič od začetka vojne v Iranu povzročil presežek na trgu, ocenjuje Mednarodna agencija za energijo (IEA). "Na naftnem trgu se kažejo prvi znaki ponovnega uravnoteženja," ugotavlja agencija.

Čeprav so se napadi na tankerje, ki poskušajo prečkati Hormuško ožino, nadaljevali, je obseg prevoza iz zalivska držav dosegel 18,4 milijona 159-litrskih sodov nafte na dan. To je sicer še vedno za 26 odstotkov manj od ravni pred vojno, mesečno poročilo IEA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Naftni trg kaže prve znake ponovnega uravnoteženja, saj svetovna ponudba nafte prvič od izbruha vojne v Iranu presega povpraševanje," so zapisali pri IEA.

Cene nafte so se v zadnjih tednih močno znižale, saj se vedno več plovil odloča za tvegan prehod skozi strateško pomembno Hormuško ožino pod spremstvom ZDA.

Naftni sodčki
Naftni sodčki
FOTO: Shutterstock

To je prispevalo k povečanju skupne ponudbe nafte za tri milijone sodov na dan v septembru in za dodatnih 2,3 milijona sodov v oktobru, ugotavlja agencija.

Svetovno povpraševanje naj bi se letos skupno zmanjšalo za 2,7 milijona sodov na dan, saj cene nafte ostajajo precej nad predvojnimi ravnmi ter "pospešujejo elektrifikacijo in izboljšanje gorivne učinkovitosti v svetovnem avtomobilskem parku", izpostavlja IEA.

Ukrajinski napadi na ruske rafinerije in druge energetske objekte prav tako motijo oskrbo svetovnega trga z dizelskim gorivom.

"Hudo pomanjkanje ponudbe proizvodov, zlasti dizelskega goriva, ostaja glavna skrb širšega trga in potrošnikov," so še navedli pri IEA.

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