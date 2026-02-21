Še nikoli videne fotografije žrtev nacistov pristale na eBayu

Grška ministrica za kulturo Lina Mendoni je v petek sporočila, da so z zbirateljem podpisali predhodni sporazum, potem ko so strokovnjaki potrdili avtentičnost fotografij, ki jih je Belgijec Tim de Craene nameraval prodati na eBayu.
12 fotografij prikazuje 200 političnih zapornikov, ki so jih 1. maja 1944 vodili v smrt. Gre za edine fotografske dokaze o prvomajskih usmrtitvah v Kaisarianiju, predmestju Aten. Na eni od fotografij so moški v vrsti postavljeni pred zid.
Do trenutka, ko so se fotografije pojavile na eBayu, slikovnih dokazov o usmrtitvah ni bilo. Pričevanja o zadnjih trenutkih borcev so tako temeljila izključno na zapiskih, ki so jih moški odvrgli s tovornjakov, ki so jih peljali iz taborišča v smrt, poroča Guardian.
Strokovnjaki, ki so preverjali avtentičnost fotografij, so ugotovili, da so te del veliko večje zbirke, ki jo je posnel poročnik Wehrmachta Hermann Heuer med letoma 1943 in 1944 v Grčiji. V celotni zbirki je skupno 262 fotografij.
Usmrtitve 200 komunističnih političnih zapornikov v Kaisarianiju so bile eno najhujših grozodejstev med okupacijo Grčije s strani tretjega rajha in ostajajo pomemben trenutek v zgodovini države. Ko se je druga svetovna vojna končala, je izbruhnila huda državljanska vojna med zahodnimi vladnimi silami in komunističnimi borci, ki je trajala do leta 1949. Rane iz tistega časa se še vedno niso povsem zacelile.
Kmalu po tem, ko je Belgijec fotografije ponudil na eBayu, so spomenik, posvečen umrlim na mestu usmrtitve, vandalizirali. "Zgodovinski spomin ne bo izbrisan, ne glede na to, kako zelo to nekatere ljudi moti," je občina Kaisariani sporočila po incidentu in dodala, da bodo spomenik popravili.
Grški zgodovinarji, ki že dolgo opozarjajo na pomanjkanje arhivskega gradiva iz tistega obdobja, so slike opisali kot izjemne in dejali, da njihovo nepričakovano odkritje ne bo le pomagalo pri raziskavah grozodejstev iz nacističnega obdobja, temveč bo tudi odprlo prostor za nadaljnjo razpravo o krvavi državljanski vojni, ki je sledila osvoboditvi države.
