Še nikoli videne fotografije žrtev nacistov pristale na eBayu

Grška ministrica za kulturo Lina Mendoni je v petek sporočila, da so z zbirateljem podpisali predhodni sporazum, potem ko so strokovnjaki potrdili avtentičnost fotografij, ki jih je Belgijec Tim de Craene nameraval prodati na eBayu.

12 fotografij prikazuje 200 političnih zapornikov, ki so jih 1. maja 1944 vodili v smrt. Gre za edine fotografske dokaze o prvomajskih usmrtitvah v Kaisarianiju, predmestju Aten. Na eni od fotografij so moški v vrsti postavljeni pred zid.

Do trenutka, ko so se fotografije pojavile na eBayu, slikovnih dokazov o usmrtitvah ni bilo. Pričevanja o zadnjih trenutkih borcev so tako temeljila izključno na zapiskih, ki so jih moški odvrgli s tovornjakov, ki so jih peljali iz taborišča v smrt, poroča Guardian.