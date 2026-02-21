Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Še nikoli videne fotografije žrtev nacistov pristale na eBayu

Atene, 21. 02. 2026 18.33 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
M.S.
Usmrtitev grških borcev

Na spletni dražbeni platformi eBay so se v minulih dneh pojavile še nikoli videne fotografije, ki prikazujejo usmrtitve grških borcev s strani nacistov med drugo svetovno vojno v predmestju Aten. Objava fotografij je sprožila burne odzive v Grčiji. Tamkajšnje ministrstvo za kulturo, ki je fotografije označilo za del grške nacionalne dediščine, je z belgijskim zbirateljem zdaj sklenilo sporazum o odkupu.

Grška ministrica za kulturo Lina Mendoni je v petek sporočila, da so z zbirateljem podpisali predhodni sporazum, potem ko so strokovnjaki potrdili avtentičnost fotografij, ki jih je Belgijec Tim de Craene nameraval prodati na eBayu.

12 fotografij prikazuje 200 političnih zapornikov, ki so jih 1. maja 1944 vodili v smrt. Gre za edine fotografske dokaze o prvomajskih usmrtitvah v Kaisarianiju, predmestju Aten. Na eni od fotografij so moški v vrsti postavljeni pred zid.

Do trenutka, ko so se fotografije pojavile na eBayu, slikovnih dokazov o usmrtitvah ni bilo. Pričevanja o zadnjih trenutkih borcev so tako temeljila izključno na zapiskih, ki so jih moški odvrgli s tovornjakov, ki so jih peljali iz taborišča v smrt, poroča Guardian. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Strokovnjaki, ki so preverjali avtentičnost fotografij, so ugotovili, da so te del veliko večje zbirke, ki jo je posnel poročnik Wehrmachta Hermann Heuer med letoma 1943 in 1944 v Grčiji. V celotni zbirki je skupno 262 fotografij.

Usmrtitve 200 komunističnih političnih zapornikov v Kaisarianiju so bile eno najhujših grozodejstev med okupacijo Grčije s strani tretjega rajha in ostajajo pomemben trenutek v zgodovini države. Ko se je druga svetovna vojna končala, je izbruhnila huda državljanska vojna med zahodnimi vladnimi silami in komunističnimi borci, ki je trajala do leta 1949. Rane iz tistega časa se še vedno niso povsem zacelile.

Kmalu po tem, ko je Belgijec fotografije ponudil na eBayu, so spomenik, posvečen umrlim na mestu usmrtitve, vandalizirali. "Zgodovinski spomin ne bo izbrisan, ne glede na to, kako zelo to nekatere ljudi moti," je občina Kaisariani sporočila po incidentu in dodala, da bodo spomenik popravili.

Grški zgodovinarji, ki že dolgo opozarjajo na pomanjkanje arhivskega gradiva iz tistega obdobja, so slike opisali kot izjemne in dejali, da njihovo nepričakovano odkritje ne bo le pomagalo pri raziskavah grozodejstev iz nacističnega obdobja, temveč bo tudi odprlo prostor za nadaljnjo razpravo o krvavi državljanski vojni, ki je sledila osvoboditvi države.

grčija nacisti usmrtitve fotografije

Množica sežgala žensko in otroka zaradi vraževerja

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dražen Marjanović
21. 02. 2026 19.33
Pa grki so sodelovali z nacisti😂
Odgovori
+1
1 0
Watch-Man X
21. 02. 2026 19.32
Dost možno pa da gre za AI ker hočejo zavajti od današnjega stanja...zadnjr čase je samo epstein zanimiv.
Odgovori
+2
2 0
Nace Štremljasti
21. 02. 2026 19.32
slava osvoboditeljem da so leta 1945 čim več izdajalcem svoje domovine ter naroda izplačali nagrade,še enkrat lepa hvala
Odgovori
+1
1 0
Še89sekund
21. 02. 2026 19.25
Kjer je komunist tam je trpljenje ,beda in lakota .
Odgovori
-2
3 5
slovenc59
21. 02. 2026 19.32
Ti si totalno degeneriran primerek svoje vrste......
Odgovori
0 0
UnknownIdentity
21. 02. 2026 19.22
Clovek je najvecje pokvarjeno bitje na planetu ubijamo iz dolgcasa ali zabave medtem ko zivali ubijajo samo zato da prezivijo
Odgovori
+7
7 0
Watch-Man X
21. 02. 2026 19.19
Moremo vedeti pa da ko so nemci imel že elektriko je tuki bil še srednji vek....
Odgovori
+4
6 2
Watch-Man X
21. 02. 2026 19.17
Ni bilo tam zajebancije ali si za judovsko agento al pa boljši svet...je pa zanimivo kaoo so po ww2 spustili ante pavelica in tudi razne nemske officirje...18 letnike so pa v hyde parku obesali..(mobilizirane vojake)... tok o ww2
Odgovori
+5
7 2
alicante1234
21. 02. 2026 19.14
Pred leti so bile na ebayu v prodaji fotografije mrtvih partizanov Pohorskega bataljona, pa se ni nihče zgražal.
Odgovori
+2
6 4
leviindesnikekci
21. 02. 2026 19.11
Pravi nacisti so se borili proti komunizmu, katerega so ustanovili Zidi. Izraz nacizem je bil in je ugrabljen. Pravi nacizem (socialni nacionalizem) v ospredje postavlja druzino kot temelj druzbe in takoj za njo delavca. Ve se cigava propaganda je vse to, kdo ima vse medije na placilni listi.
Odgovori
-10
3 13
Pamir
21. 02. 2026 19.07
Na 100 tisoče Dražgoš po celi Evropi.So Grki tudi imeli izdjalce kot v Sloveniji domosrnclji? Tisočletni rajh pa čez 4 leta zravnan z zemljo.Samo 996 let jim je zmanjkalo.Danes pa ubogajo Izraelce Jude kot cucki.
Odgovori
+11
12 1
Arguss
21. 02. 2026 19.02
Pa Partizanov Kidriča .Ne prodajajte buč.Izhajam iz družinskega drevesa v katerem je bilo pol partizanov in pol domobrancev tle ni milana pa zorana.Amen.
Odgovori
-7
2 9
mentorhercul
21. 02. 2026 19.00
V Sloveniji so jih veliko več.
Odgovori
-4
1 5
a res je
21. 02. 2026 18.58
Pri nas se pa ne prizna, da je obstajala državljanska vojna med 2. svetovno vojno. Tudi v Grčiji je prišlo do kolaboracije z nacisti zaradi strahu pred komunisti s tem, da je državljanska vojna trajala še po koncu 2. svetovne vojne do vključno septembra 1949. Razlika med Grčijo in Jugoslavijo (Slovenjo) je v tem, da so po vojni v Jugoslaviji (Sloveniji) prevzeli oblast komunisti, v Grčiji pa po povojni državljanski vojni komunistom ni uspelo zmagati.
Odgovori
-6
2 8
Arguss
21. 02. 2026 18.56
Ne nas je.....bat delovno zavedne Slovence .Milan kje si
Odgovori
-5
1 6
Rožle Patriot
21. 02. 2026 18.41
Predhodniki "naših" komunistov ... Nacional Socialist ..Nimaš kej .. !!
Odgovori
-12
8 20
dron
21. 02. 2026 18.51
Rumenček dela ti prpa na strehi🥵😉
Odgovori
+14
16 2
Rožle Patriot
21. 02. 2026 18.37
Je nekdo pozabil, da živimo že v dobi AI tehnologije .. !!??
Odgovori
-18
4 22
bibaleze
Portal
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Prebujanja
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543