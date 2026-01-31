Naslovnica
Tujina

Še nikoli videno: Trump s sinovoma in svojim podjetjem toži lastno vlado

Miami, 31. 01. 2026 12.32 pred 13 minutami 1 min branja 9

Avtor:
U.Z. STA
Donald Trump s sinovoma v ozadju.

Ameriški predsednik Donald Trump, njegova sinova Donald mlajši in Eric ter podjetje The Trump Organization so v četrtek na zveznem sodišču v Miamiju vložili odškodninsko tožbo v višini deset milijard dolarjev proti ministrstvu za finance ZDA in zvezni davkariji IRS. Če vlada izgubi Trumpovo tožbo proti sebi, bo odškodnino poravnala država iz denarja davkoplačevalcev.

V tožbi piše, da je IRS "dovolil politično motiviranemu uslužbencu, da več medijem – med drugim New York Timesu in ProPublici – izda zasebne davčne informacije", je poročala med drugim poslovna televizija CNBC.

Podatke naj bi leta 2019 in 2020 izdal uslužbenec IRS Charles Littlejohn. Vlado mora v tožbi predsednika zagovarjati zvezno pravosodno ministrstvo, ki deluje po nareku Donalda Trumpa.

Če vlada izgubi Trumpovo tožbo proti sebi, bo odškodnino poravnala država iz denarja davkoplačevalcev.
Če vlada izgubi Trumpovo tožbo proti sebi, bo odškodnino poravnala država iz denarja davkoplačevalcev.
FOTO: AP

Tiskovni predstavnik podjetja The Trump Organization je za CNBC povedal, da bo predsednik Trump še naprej skrbel za odgovornost tistih, ki škodujejo Ameriki in Američanom. Če vlada izgubi Trumpovo tožbo proti sebi, bo odškodnino poravnala država iz denarja davkoplačevalcev.

Ameriški analitiki ne pomnijo, da bi predsednik kdaj doslej tožil vlado, ki jo vodi. Trump sicer že toži pravosodno ministrstvo ZDA za 230 milijonov dolarjev zaradi vseh dosedanji preiskav proti njemu.

Littlejohn je bil oktobra 2023 obsojen na pet let zaporne kazni zaradi izdaje davčnih informacij in kazen prestaja.

machine
31. 01. 2026 12.48
24ur izkoristi vsako možnost, da očrnijo Trumpa. zgleda jim gre na živce slovenski zet.
Odgovori
0 0
cekinar
31. 01. 2026 12.47
pa kdo je to oranžno skrpucalo sploh volil? prikoličarji,rednecki,klošarji, zaporniki,kriminalci in priseljenci ,skratka teh ki je največ,pa ovce nerazgledane.
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
31. 01. 2026 12.47
Ta bo dal še Kip Svobode obglavit!?
Odgovori
0 0
street45
31. 01. 2026 12.46
Temu človeku samo malo namigneš, da bi lahko kje zaslužu in se mu čist strga.
Odgovori
0 0
fizelj2
31. 01. 2026 12.46
Ta tip bo pa Američane do kosti opljačkal. Kaki vosli da so ga volili
Odgovori
0 0
M_teoretik
31. 01. 2026 12.45
Ta bo nazadnje tud Kristi Noem, pa Bovina tožu!?
Odgovori
0 0
4krogci
31. 01. 2026 12.42
Kako se nikoli videno? Sam poglejmo pri nas JJ kolkrat je tozil lastno drzavo…da o njegovem podrepniku Juzini z Petrolom kako je tozil drzavo, kljub temu da je njegov sef Jaj sprejel omejitve!!!
Odgovori
+3
4 1
jugatneme
31. 01. 2026 12.42
A tako razočaran da je bil kramp na promociji filma?? Je kupu vstopnico za kino??
Odgovori
+1
1 0
petb
31. 01. 2026 12.39
Ne bi se čudil, če bi ta čudak uvedel carine proti sebi. Ali pa si rezerviral sobo v tisti ustanovi, kamor takšni spadajo.
Odgovori
+2
3 1
