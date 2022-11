Se obeta zaporniška izmenjava? Grinerjeva za zloglasnega Bouta

Viktorja Bouta, nekdanjega časnika sovjetskih letalskih sil, je Tajska leta 2010 izročila ZDA. Bout, ki je znan tudi kot "Trgovec s smrtjo" je eden najbolj razvpitih trgovec z orožjem na svetu. Njegovi podvigi so navdihnili tudi hollywoodski film.



V ZDA je bil Bout obsojen na 25 let zapora. Spoznali so ga za krivega zarote za ubijanje Američanov in ameriških uradnikov, dostave protiletalskih raket in pomoči teroristični organizaciji. Bout je v svoji obrambi trdil je, da je preprosto podjetnik z zakonitim mednarodnim transportnim poslom in, da je obtožen po krivici. Zanikal je, da je poskušal oborožiti južnoameriške upornike, a porota v New Yorku ni verjela njegovi zgodbi.