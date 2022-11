Se obetajo zahtevni pogovori med Bidnom in Macronom?

Na dvostranskih pogovorih bosta Joe Biden in Emmanuel Macron obravnavala različne teme, med katerimi bosta tudi vojna v Ukrajini in trgovinski spori med ZDA in Francijo oziroma EU. Biden je kmalu po nastopu položaja razburil Pariz, ko je mimo Francije oblikoval novo zavezništvo z Veliko Britanijo in Avstralijo v Tihem oceanu (Aukus). Analitiki zato državniški obisk francoskega predsednika razumejo tudi kot potezo Bidnove vlade za umirjanje odnosov s Francijo, ki je ena najbolj glasnih pri zahtevah o strateški avtonomiji Evrope od ZDA.

Francoska tiskovna agencija AFP navaja neimenovanega Macronovega svetovalca, ki pravi, da Francija in ZDA trenutno nista na isti valovni dolžini in napoveduje zahtevne pogovore z Bidnom.