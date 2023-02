Še obstaja upanje: po 90 urah iz ruševin rešili novorojenčka in mamico

Mineva že peti dan, odkar je Turčijo in Sirijo prizadel uničujoč potres. Na terenu so številne reševalne ekipe, a možnosti, da bodo iz ruševin potegnili preživele, je čedalje manj. Upanje kljub temu ostaja, prinašajo pa ga neverjetne zgodbe reševalnih akcij. Po približno 90 urah so rešili novorojenčka in mamo, prav tako je preživel najstnik, ki je 94 ur zakopan preživel tako, da je pil svoj urin.

10 dni starega dečka po imenu Yagiz so potegnili iz porušene zgradbe v južni provinci Hatay. Prizor, ko so dojenčka ponoči potegnili iz ruševin, so številni opisali kot čudežen. Upanje, da bodo našli še veliko preživelih, se zaradi ledeno mrzlega vremena štiri dni po nesreči zmanjšuje. Vendar pa se iskalna in reševalna prizadevanja nadaljujejo tako v Turčiji kot sosednji Siriji, ki so jo prav tako prizadeli potresi.

Novorojenčka Yagiza so slikali zavitega v termo odejo, medtem ko so ga v reševalnem vozilu peljali na zdravljenje. Njegovo mamo so izpod ruševin prinesli na nosilih, v kakšnem zdravstvenem stanju sta trenutno, pa ni znano. Istanbulski župan Ekrem Imamoglu, čigar ekipe naj bi bile vključene v reševanje, je tvitnil o reševanju in zapisal, da se je zgodilo v mestu Samandag, poroča BBC.

Najstnik, ki je bil pod ruševinami 94 ur, pil svoj urin Še ena neverjetna zgodba prihaja iz turškega mesta Gaziantep, kjer je bil epicenter potresa. 94 ur po prvem potresu so izpod ruševin povsem porušene stavbe rešili najstnika. Ko so 17-letnega Adnana Muhammeda Korkuta potegnili iz kleti, kjer je bil ujet, so reševalci jokali, ploskali in vzklikali njegovo ime.

icon-expand Po 94 urah iz ruševin rešili najstnika FOTO: AP

"Hvala bogu, da si prišla," je rekel in objel svojo mamo. "Hvala vsem," je dodal. Adnan na srečo ni bil huje poškodovan, je pa povedal, da je bil, da je preživel, prisiljen piti lasten urin, poroča Sky News. Eden od reševalcev mu je rekel, da ima sina, ki je star prav toliko kot on. "Prisežem ti, štiri dni nisem spal. Prisežem, da nisem spal, skušal sem te spraviti ven," mu je rekel. Umrlo že več kot 21.000 oseb Število življenj, ki so jih terjali potresi, medtem še naprej narašča in je že preseglo 21.000. Tla na območju pa so še vedno nemirna, zjutraj so tako denimo v Turčiji zabeležili nov potres z magnitudo 4,7.