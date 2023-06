Se Otok spopada z novo epidemijo? Izjemno hitro se širita sifilis in gonoreja

V letih 2020 in 2021 se je število diagnosticiranih spolno prenosljivih okužb zmanjšalo, saj je zaprtje pomenilo manj priložnosti za spolne stike, vendar se je prav tako zmanjšalo število pregledov pri specializiranih zdravnikih.

V Združenem kraljestvu se izjemno hitro širita sifilis in gonoreja

Največja verjetnost za diagnozo spolno prenosljivih okužb je pri osebah, starih od 15 do 24 let, zaradi pogostejšega menjavanja spolnih partnerjev.

"Kondomi so najboljša obramba, a če jih niste uporabili ob zadnjem spolnem odnosu z novim ali priložnostnim partnerjem, se testirajte, da bi zgodaj odkrili morebitne okužbe in preprečili, da bi jih prenesli na druge. Testiranje je pomembno, ker morda nimate nobenih simptomov spolno prenosljivih okužb."

"Leta 2022 smo zabeležili več diagnoz gonoreje kot kdaj koli prej, pri čemer se je število diagnoz močno povečalo, zlasti pri mladih. Spolno prenosljive okužbe niso le neprijetnost – imajo lahko velik vpliv na vaše zdravje in zdravje morebitnih spolnih partnerjev," je pojasnil dr. Hamish Mohammed , svetovalec epidemiolog pri UKHSA.

Dodal je, da je sicer spodbudno, da vse več ljudi obiskuje lokalno kliniko za spolno zdravje, vendar to postaja "vse bolj nevzdržno brez dolgoročnega povečanja dotacij za javno zdravje, ki so namenjene financiranju ključnih storitev na področju spolnega zdravja".

Svetnik David Fothergill , predsednik odbora za dobro počutje skupnosti pri Združenju lokalnih oblasti, je dejal, da novi statistični podatki še naprej kažejo, da so storitve spolnega zdravja zaradi velikega povpraševanja "na robu propada".

Gonoreja je spolno prenosljiva bolezen, ki jo povzroča okužba z bakterijo Neisseria gonorrhoeae. N. gonorrhoeae okuži sluznico reproduktivnega trakta, vključno z materničnim vratom, maternico in jajcevodi pri ženskah ter sečnico pri ženskah in moških.

Čeprav se spolno prenosljive okužbe običajno zlahka zdravijo z antibiotiki, lahko nekatere, med njimi gonoreja in klamidija, povzročijo resne zdravstvene težave, vključno z neplodnostjo in medenično vnetno boleznijo. UKHSA zato poziva ljudi, naj uporabljajo kondome in se redno testirajo.

Leta 2022 je bilo opravljenih 2.195.909 diagnostičnih testov za klamidijo, gonorejo, sifilis ali HIV, kar je skoraj 13,4 odstotka več kot leta 2021. UKHSA je navedla, da je povečanje števila diagnosticiranih primerov gonoreje in sifilisa sicer delno posledica povečanja števila testiranj, vendar pa močno povečanje kaže na to, da je v populaciji več prenosa spolno prenosljivih okužb.