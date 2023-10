Se po letu dni ponavlja primer brutalno ubite Mahse Amini?

Iranska moralna policija je obtožena, da je zaradi nenošenja naglavne rute na podzemni železnici v Teheranu v začetku oktobra brutalno pretepla 16-letno Iranko, ki je utrpela tako hude poškodbe, da so jo štiri tedne pozneje razglasili za možgansko mrtvo. Oblasti očitke zavračajo in vztrajajo, da je 16-letna Armita padla v nezavest in se pri tem poškodovala.

1. oktobra letos naj bi iranska moralna policija na podzemni železnici v Teheranu napadla 16-letno Armito Geravand, ker ni nosila islamske naglavne rute. Dekle naj bi zaradi udarcev padlo v nezavest, od napada dalje pa je v komi. Zdaj so iranske oblasti povedale, da so iz bolnišnice sporočili, da je najstnica možgansko mrtva. Hkrati iranske oblasti zanikajo vsakršne očitke, da je bilo dekle napadeno in da naj bi za napadom stala prav moralna policija. Kot trdijo oblasti, naj bi 16-letnica imela zdravstvene težave in naj bi se kmalu po vkrcanju na metro onesvestila. Posnetek nadzorne kamere na postaji podzemne železnice razkriva skupino ljudi, ki izstopi iz vlaka in nosi dekle, ki ne kaže znakov življenja. Dekle nato položijo na peron, kjer so ji čez čas na pomoč priskočili reševalci, poroča BBC. Ni pa nobenega posnetka, ki bi razkril, kaj se je dogajalo pred tem na vlaku. Še več, vodstvo podzemne železnice v Teheranu očitke o verbalnem in fizičnem napadu na 16-letnico zavrača.

icon-expand Posnetek 16-letnice, ki je že od 1. oktobra hospitalizirana v bolnišnici v Teheranu FOTO: Profimedia

Aktivisti, ki že dlje časa opozarjajo na nasilje moralne policije nad Irankami, so prepričani, da so 16-letnico, ki je na vlak stopila v družbi še dveh deklet, brutalno pretepli člani moralne policije in to zgolj zato, ker ni nosila hidžaba. Iranska skupina borcev za človekove pravice Hengaw je na družbenih omrežjih objavila fotografijo Armite v bolnišnici. Dekle na fotografiji ima povito glavo, je priključeno na respirator in nezavestno.

icon-expand 16-letna Armita Geravand naj bi bila žrtev moralne policije. FOTO: Profimedia

Mnogi v primeru 16-letne Armite vidijo vzporednice s primerom lani ubite Mahse Amini, ki so jo brutalno pretepli med pridržanjem zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute. To je v Iranu sprožilo množičen val protestov, ki se nadaljujejo tudi leto po njeni smrti. Ta konec tedna so v Iranu na zaporni kazni obsodili iranski novinarki Nilufar Hamedi in Elaheh Mohamadi, ki so ju iranske oblasti aretirale zaradi poročanja o smrti mlade Kurdinje Mahse Amini. Sodišče v Teheranu jima je dosodilo sedem in šest let zapora, so v nedeljo poročali iranski državni mediji. Obe sta obtožbe o sodelovanju s sovražno ameriško vlado ter obtožbe o napadu na nacionalno varnost zavrnili. Poleg zaporne kazni je sodišče novinarkama izreklo tudi dveletno prepoved organiziranja v skupine, delovanja na družbenih omrežjih ali opravljanja novinarskega dela. Obe sta že več kot leto dni zaprti v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu, soditi pa so jima začeli maja.