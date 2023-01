Medtem se nadaljuje preiskava dogodka, še vedno ni jasno, kako je otrok - ki je še vedno v policijskem pridržanju - prišel do pištole. Uradniki so povedali, da je imela šola - ki ima približno 550 učencev - naprave za odkrivanje kovin, da pa so učence preverjali naključno in niso pregledali vsakega otroka.

Policija ni želela povedati, kaj bi lahko bil motiv za incident, so pa razkrili, da se je incident zgodil po prepiru v učilnici prvega razreda - in da dogodek ni bil naključen.

Starši otrok so povedali, da je učiteljica želela zaščititi otroke in je vpila, naj zbežijo. Sebastian Gonzalez-Hernandez je njeno reakcijo opisal kot primer nesebičnosti: "Še potem, ko je bila ustreljena, je mislila le na varnost otrok."

Je pa šok v skupnosti zelo velik predvsem zaradi starosti otroka, ki je posegel po orožju. "Nimamo vseh odgovorov o tem, kako je šestletnik lahko rokoval s strelnim orožjem ali kako je šestletnik lahko dostopal do strelnega orožja," je dejal Jones, ki meni, da gre za mračen dan.

Kaj so povedali otrokovi starši, oblasti ne razkrivajo, niti ni jasno, kakšna usoda čaka otroka.