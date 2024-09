Se pripravlja katastrofa? Evropi grozi ogromna količina dežja

Večji del Evrope v naslednjih dneh čaka drastična sprememba vremena in ponekod potencialno rekordne količine dežja. Vremenoslovci za Nemčijo napovedujejo padec temperatur za 20 stopinj Celzija, obilne padavine in v Alpah celo več kot dva metra snega.

Poletje se je očitno res poslovilo tudi v večjem delu Evrope. Še v nedeljo so na vzhodu Nemčije namerili več kot 30 stopinj Celzija, od jutri pa bodo ponekod razmere že skoraj zimske. "To bo ekstremno huda sprememba vremena, kakršno redkokdaj vidimo. V Alpah bi do konca tedna lahko zapadlo dva do tri metre svežega snega. V delih Evrope pa obstaja tudi velika nevarnost poplav," je za Wetter.net opozoril meteorolog Dominik Jung.

Temni oblaki FOTO: Profimedia icon-expand

Snežna meja na jugu Nemčije bi se lahko spustila do 800 metrov nadmorske višine. Modelski izračuni pa kažejo, da bi lahko od četrtka v določenih regijah Nemčije padle enormne količine dežja. "Na jugovzhodu Nemčije in pri naših sosedih, kot sta Avstrija in Češka, bi se lahko pojavile zelo obsežne poplave," je že v ponedeljek za Wetter.com opozoril meteorolog Ronald Porschke. Če bi se zgodilo tako, kot napovedujeta modela GFS in EZ, bi bilo v velikih delih južne Bavarske "vse pod vodo". "To bi bilo približno trikrat več padavin kot v začetku junija in tudi na precej večjem območju. V primerjavi s prejšnjimi poplavami, bi to zasenčilo vse, res vse," pravi Porschke, ki sicer dopušča možnost, da se najtemnejše napovedi ne bodo uresničile.

Tudi meteorolog Alban Burster je v ponedeljek izrazil zaskrbljenost glede modelskih izračunov. Primerjal jih je s podatki DWD iz leta 2013, ko so bile obsežne poplave, in izpostavil, da tokratni izračuni kažejo, da bi v porečju Elbe lahko padlo dva- do trikrat toliko dežja kot pred 11 leti. A to so le trenutni izračuni, poudarja. "Upajmo, da se ne izide tako, kot kažejo dosedanje vremenske karte. Sicer kmalu ne bomo več govorili o dolini Ahr, ampak o 'tisočletnih poplavah' na jugovzhodu," je dejal. Po besedah tiskovnega predstavnika Nemške vremenske službe (DWD) naj bi bilo težišče padavin na avstrijski in češki strani meje. "Glede na trenutne napovedi v vseh modelih je težišče padavin vzhodno od Bavarske, vendar je še vedno negotovo, kako daleč bodo padavine segale," so dodali na nemški službi za obveščanje o poplavah.