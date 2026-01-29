Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Se Putin res strinja z začasno prekinitvijo zračnih napadov?

Kijev/Washington/Moskva, 29. 01. 2026 17.50 pred 44 minutami 2 min branja 19

Avtor:
STA M.V.
Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin se je strinjal z enotedensko prekinitvijo napadov na Kijev in druga ukrajinska mesta, je danes povedal ameriški predsednik Donald Trump. Velik del Ukrajine se namreč ob hudem mrazu sooča s težavami pri oskrbi z elektriko in ogrevanjem zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo.

"Takšnega mraza še nikoli niso doživeli. Osebno sem predsednika Putina prosil, naj en teden ne strelja na Kijev in druga mesta. Strinjal se je in moram reči, da je to zelo lepo," je Donald Trump povedal na seji vlade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kremelj se na Trumpove izjave za zdaj ni odzval, predsednik ZDA pa je zagotovil, da verjame v to, da bo Vladimir Putin spoštoval dogovor.

Pred tem so se danes popoldan v ukrajinskih in ruskih medijih ter na družbenih omrežjih pojavile govorice, da so tako ruske kot ukrajinske sile že zjutraj prejele ukaze, naj začasno ustavijo medsebojne napade na energetsko infrastrukturo.

Ruski napadi na energetsko infrastrukturo v Ukrajini so namreč povzročili ogromno težav za prebivalce ukrajinskih mest, zlasti večjih, kot so Kijev, Harkov in Odesa. Številni so ostali brez elektrike, tople vode in ogrevanja, medtem ko vremenoslovci opozarjajo, da se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod po državi spustile tudi do minus 30 stopinj Celzija.

V osrednjem in južnem delu Ukrajine je bilo ob tem danes v ruskih napadih skupno ubitih najmanj šest ljudi, še poroča AFP. Dve osebi sta umrli v regiji Zaporožje, še dve v sosednji regiji Herson, o smrtnih žrtvah so poročali tudi iz drugih krajev po državi.

Nadaljujejo pa se tudi diplomatska prizadevanja za konec vojne v Ukrajini. Minuli konec tedna so v Združenih arabskih emiratih stekli prvi tristranski pogovori med rusko, ukrajinsko in ameriško delegacijo, ki se bodo po napovedih nadaljevali v nedeljo.

Ukrajina RUSIJA ZDA

80-letni loterijski dobitnik pomagal zgraditi imperij ponarejenih zdravil

EU odločila: iranska revolucionarna garda je teroristična organizacija

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
29. 01. 2026 20.19
Trump naj se ne vtika okoli putina, ukrajinca je treba umirit
Odgovori
0 0
anatomija
29. 01. 2026 20.17
nobenemu ni za verjeti . Kot da bi gledal Stan in Olio burlesko , ko ju vidim
Odgovori
+1
1 0
Tovariš Balki
29. 01. 2026 20.13
Opazujem predsednika ruske federacije na sliki,Vladimirja Vladimiroviča Putina. Čeprav je Putin že dopolnil sedemdeset let, jih ne kaže toliko. Nasprotno. Temu krepkemu in izrazito blagemu obrazu brez gub bi človek prisodi vsaj deset let manj. Svetli lasje, le malo redkejši, še povečujejo ta vtis. Zgubane in krepke roke pa so klub zlati zapestnici in bleščečem diamantu ostale proletarske.Osebnost, vlita v bron zgodovine? Morda, toda nasmeh, ki poudarja nekatere besede je živ in čoveški. ....pa to
Odgovori
+0
1 1
osservatore
29. 01. 2026 20.11
Kakšna dobrota od Putlerja in da ne omenim Krumpelna, ki se je osebno zavzel in prosil Putlerja da en teden ne uničuje ukrajinsko infrastrukturo. Pa to je za nobelovo nagrado!
Odgovori
+0
2 2
Ricinus
29. 01. 2026 20.05
Seveda se strinja samo ne bo upošteval, kot ponavadi
Odgovori
+2
3 1
AleksKritik
29. 01. 2026 20.00
Kakšna dobrota. Prav toplo mi je pri srcu. Volk in ovca sklepata kompromise...pa kaj še.
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
29. 01. 2026 20.00
Že voditelji EU in Rutte so nas nasprestanoma prepričevali, da bo Putin klecnil, je medtem Putin zavzel koliko 20% Ukrajine? Podtikali so mu vsega mogoče da se Rusija sesuje in danes zahod pričakujejo fair play vojno!
Odgovori
+1
3 2
anatomija
29. 01. 2026 20.08
Zadnje 4leta 2 % ozemlja za ceno 1.300.000 Rusov
Odgovori
+3
3 0
Srebrnl breg
29. 01. 2026 20.00
Dejstvo je ,da je Putin vojni zločinec.
Odgovori
+5
5 0
koral45
29. 01. 2026 19.52
A je Trampu ali Putinu kaj za verjet?
Odgovori
+5
6 1
za bojši jutri
29. 01. 2026 19.51
Vse je odvisno od tega, koko se bo odzval zeleni burkež iz Kijeva.
Odgovori
-3
2 5
mario7
29. 01. 2026 19.47
Če je Putin res dal besedo za to premirje, se bo tega zagotovo držal.
Odgovori
-3
4 7
Zmaga Ukrajini
29. 01. 2026 19.48
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+4
8 4
LevoDesniPles
29. 01. 2026 19.54
lol kaj je zgubica, a misliš da so vsi kot tisti tvoj zeleni figav ošnufanc XD
Odgovori
-5
0 5
za bojši jutri
29. 01. 2026 19.46
Kalas in Fajonka sta dve ženščini, ki ne vesta kaj bi seboj. Ni jima pomoči.
Odgovori
-1
4 5
BUONcaffee
29. 01. 2026 19.44
Upajmo, da se strinja.
Odgovori
+0
1 1
mario7
29. 01. 2026 19.42
Prva je začela streljati infrastrukturo Rusije ravno ukrajina. Se motin?
Odgovori
-5
4 9
koral45
29. 01. 2026 19.54
Fajn se motiš
Odgovori
+7
7 0
Lopov975
29. 01. 2026 19.40
lepo
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Lov na popuste: se res splača?
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506