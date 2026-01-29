Se Putin res strinja z začasno prekinitvijo zračnih napadov?

"Takšnega mraza še nikoli niso doživeli. Osebno sem predsednika Putina prosil, naj en teden ne strelja na Kijev in druga mesta. Strinjal se je in moram reči, da je to zelo lepo," je Donald Trump povedal na seji vlade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kremelj se na Trumpove izjave za zdaj ni odzval, predsednik ZDA pa je zagotovil, da verjame v to, da bo Vladimir Putin spoštoval dogovor.

Pred tem so se danes popoldan v ukrajinskih in ruskih medijih ter na družbenih omrežjih pojavile govorice, da so tako ruske kot ukrajinske sile že zjutraj prejele ukaze, naj začasno ustavijo medsebojne napade na energetsko infrastrukturo.

Ruski napadi na energetsko infrastrukturo v Ukrajini so namreč povzročili ogromno težav za prebivalce ukrajinskih mest, zlasti večjih, kot so Kijev, Harkov in Odesa. Številni so ostali brez elektrike, tople vode in ogrevanja, medtem ko vremenoslovci opozarjajo, da se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod po državi spustile tudi do minus 30 stopinj Celzija.

V osrednjem in južnem delu Ukrajine je bilo ob tem danes v ruskih napadih skupno ubitih najmanj šest ljudi, še poroča AFP. Dve osebi sta umrli v regiji Zaporožje, še dve v sosednji regiji Herson, o smrtnih žrtvah so poročali tudi iz drugih krajev po državi.

Nadaljujejo pa se tudi diplomatska prizadevanja za konec vojne v Ukrajini. Minuli konec tedna so v Združenih arabskih emiratih stekli prvi tristranski pogovori med rusko, ukrajinsko in ameriško delegacijo, ki se bodo po napovedih nadaljevali v nedeljo.