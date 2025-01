Še šest let Madurove vladavine, obljublja 'obdobje miru'

"Prisegam (...), da bo ta novi predsedniški mandat mandat miru, blaginje in nove demokracije," je dejal pred predsednikom skupščine Jorgejem Rodriguezom.

Opozicija trdi, da je na volitvah 28. julija po njenem štetju glasov z večine volišč opozicijski kandidat Edmundo Gonzalez Urrutia premagal Madura. Prepričana je, da si je dolgoletni predsednik tretji predsedniški mandat zagotovil z volilno prevaro.

Po spornih volitvah so v Venezueli izbruhnili protesti, ki so se sprevrgli v spopade s policijo. Umrlo je 28 ljudi, 200 jih je bilo ranjenih, več kot 2400 ljudi pa so aretirali.

ZDA in več latinskoameriških držav, ki ne priznavajo Madurove zmage, so za legitimno izvoljenega predsednika Venezuele priznale Urrutio. Za izvoljenega predsednika je Uruttio označil tudi Evropski parlament.