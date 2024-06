Se Severna Koreja pripravlja na obisk Putina?

Moskva je sicer poročila, da uporabljajo severnokorejsko orožje in strelivo, označila za absurdna, a dokazi ne lažejo. Ostanki rakete, ki je 2. januarja pristala v ukrajinskem mestu Harkov, so po podatkih nadzornikov sankcij ZN del severnokorejske balistične rakete serije Hvasong-11, ki je bila izstreljena iz ruskega ozemlja.

Putin naj bi se nameraval srečati s severnokorejskim voditeljem Kim Džong-unom na obisku v Severni Koreji. Voditelja naj bi se dogovorila, da bo Severna Koreja prejela rusko pomoč pri svojem vesoljskem programu v zameno za to, da bo Rusiji dobavila orožje za vojno v Ukrajini, piše Guardian. A to je v nasprotju s pravili Združenih narodov.

V ZDA in Južni Koreji pa se medtem krepijo skrbi, tesnejše vezi med Pjongjangom in Moskvo bi namreč lahko povzročile dodatne nestabilnosti v že tako nestabilni regiji.

"Ob pozornem spremljanju dogodkov sta se strani dogovorili, da se bosta s tesnim sodelovanjem odločno odzvali na severnokorejske provokacije proti Južni Koreji in dejanja, ki stopnjujejo napetosti v regiji," je sporočilo južnokorejsko zunanje ministrstvo. Skrbi jih tudi, da bo mednarodna izolacija Moskve spodbudila k prenosu raketne in jedrske tehnologije Kimovemu režimu. A Rusija očitno ne da kaj dosti na opozorila. Zatrdili so namreč, da imajo vso pravico razvijati "zelo globoke" vezi s Severno Korejo.

"To je naša soseda, prijateljska država, s katero razvijamo dvostranske odnose," je bil jasen tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "In to bomo še naprej počeli."

"Potencial za razvoj naših odnosov je zelo velik. Prepričani smo, da naša pravica do razvijanja dobrih odnosov s sosedami ne bi smela nikogar skrbeti in je nihče ne more in ne sme izpodbijati."