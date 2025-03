Se Sirija pogreza v nov krog državljanske vojne?

"V krvavih spopadih med pripadniki obrambnega in notranjega ministrstva ter borci vojske odstavljenega režima je bilo na sirski obali ubitih več kot 70 ljudi, več deset pa ranjenih in zajetih," je Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Združenem kraljestvu objavil na družbenem omrežju.

Spopadi med varnostnimi silami in privrženci odstavljenega Bašarja Al Asada so izbruhnili v torek v obalni provinci Latakija. Ta velja za središče alavitske manjšine, ki ji pripada tudi nekdanji sirski predsednik. V Latakiji se nahaja tudi ruska pomorska baza, katere usoda še vedno ni znana. Aktualna vlada naj bi bila naklonjena obstanku ruskih oporišč v državi, za to naj bi se po poročanju Reutersa zavzel tudi Izrael, ki se boji povečanja turškega vpliva v svoji neposredni soseščini. Izrael sicer še naprej občasno obstreljuje posamezne tarče v Siriji in okupira del njenega ozemlja.

V četrtek je observatorij sporočil, da je v nasilju življenje izgubilo najmanj 16 pripadnikov varnostnih sil in spopade označil za najbolj silovite v državi od padca Asada.

Al Asad, ki je Siriji vladal več kot dve desetletji, je decembra lani iz Sirije pobegnil v Rusijo, potem ko so uporniki pod vodstvom islamistov zavzeli prestolnico Damask. Odtlej si nove sirske oblasti prizadevajo vzpostaviti oblast, red in varnost v državi po več kot 13 letih državljanske vojne, ki je izbruhnila v času arabske pomladi leta 2011.