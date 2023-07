Sta Harry in Meghan res najela odvetnike, specialiste za ločevanje slavnih parov? Sta celo že v ločitvenem postopku? Ta in podobna vprašanja se zadnje tedne vse pogosteje pojavljajo v medijih, posebno na družbenih omrežjih. Najbolj odmevna nedavna objava na Facebooku je vsebovala trditev, da sta Harry in Meghan celo že podpisala ločitvene papirje. Pa sta jih res ali gre le za zlobne govorice brez vsakršne podlage?