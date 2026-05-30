Tujina

Se štirje ruski sateliti pripravljajo na napad v vesolju?

Moskva, 30. 05. 2026 19.13 pred 3 urami 2 min branja 21

Avtor:
M.V.
Izstrelitev ruskega satelita Cosmos 2576 v vesolje

Vsaj štirje ruski sateliti Kosmos so spremenili svojo obrbito in se približali komercialnemu radarskemu nadzornemu sistemu v vesolju, ki ZDA, Evropi in Ukrajini zagotavlja obveščevalne podatke.

Podatki iz odprtih virov kažejo, da je vrsta ruskih satelitov, označenih od Kosmos 2610 do 2613, spremenila svoje orbite, da bi se ujemala z orbito satelita ICEYE-X36. Gre za radarski satelit, ki ga upravlja ICEYE, finski operater, ki ga je soustanovil poljski podjetnik in ki dobavlja izvidniške podatke ZDA in evropskim državam, vključno z Ukrajino.

Greg Gillinger, upokojeni častnik ameriških letalskih sil, je dejal, da bi to lahko bil del širšega sklopa manevrov, ki bi ruskim satelitom omogočili, da "kinetično ali nekinetično ciljajo ICEYE-X36"

To pomeni, da so sateliti Kosmos zdaj postavljeni tako, da rutinsko prehajajo v bližino ICEYE-X36, ki zagotavlja posnetke Zemlje, ki jih Kijev uporablja v boju proti Moskvi. O spremembah položaja je v petek poročal Gillinger v svojem glasilu za Integrity ISR, zasebno obrambno in obveščevalno podjetje s sedežem v ZDA.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Ni jasno, zakaj je Moskva premestila satelite, vendar je Gillinger operacijo označil za "zaskrbljujočo".

ICEYE, ki ga je soustanovil poljski podjetnik Rafa Modrzewski, upravlja največjo svetovno konstelacijo satelitov SAR. Sistemi te vrste lahko zagotavljajo slikanje Zemlje kadar koli v dnevu in skozi oblačnost, saj za zajemanje podatkov uporabljajo radijske valove namesto svetlobnih valov.

"Redek" manever

Gillinger je dejal, da so manevri, kot jih izvajajo sateliti Kosmos, v vesoljskih operacijah redki, saj zahtevajo veliko količino goriva.

Dodal je, da je nenavadno, da bi standardni sateliti, ki se uporabljajo za opazovanje Zemlje ali komunikacijske misije, lahko izvajali takšne energijsko potratne manevre.

Rusija, zgodovinska vesoljska sila, je v zadnjih letih po desetletjih stagnacije okrepila svoje vesoljske ambicije, saj si prizadeva pridobiti strateško prednost pred Ukrajino in Zahodom.

Prejšnji mesec je general Stephen N. Whiting, načelnik ameriškega vesoljskega poveljstva, dejal, da je Washington "zelo zaskrbljen", da Moskva morda razvija program jedrskega orožja v vesolju, ki bi ga lahko uporabili za ciljanje satelitov.

Preberi še 'Rusko vesoljsko jedrsko orožje bi lahko paraliziralo ZDA in zaveznike'

Rusija je izstrelila več vojaških vesoljskih plovil, ki so v nizki Zemljini orbiti. Ameriški uradniki verjamejo, da so vsaj nekateri od teh ruskih satelitov del programa protisatelitskega orožja.

Pred kratkim je skrivnostni ruski vojaški satelit prispel v geosinhrono orbito več kot 22.000 milj nad ekvatorjem. Posredni dokazi kažejo, da je tudi to lahko del ruskega protisatelitskega sistema. Ameriške vesoljske sile so v geosinhrono orbito poslale enega od svojih nadzornih satelitov, da bi si ga od blizu ogledale.

KOMENTARJI21

dark Cat
30. 05. 2026 20.18
Kk vas ni sram taksne pisat
MasteRbee
30. 05. 2026 20.10
Rusi kot Kubanci vso potrebno tehnologijo morajo uvozit.
MasteRbee
30. 05. 2026 20.12
tehnologijo, ki ima backdoor.
DAN ODPRTIH VRAT
30. 05. 2026 19.52
To bi morali že zdavnaj zrušiti
Un71
30. 05. 2026 19.49
V Sloveniji je merska enota kilometer ne milja... Tok leni, da se vam še pretvorbe ne da narediti. Kopiraj, prilepi, prevedi novinarstvo....
Watcherman
30. 05. 2026 19.46
Že to,ko eni pišejo,da je naš planet raven in čisto pri miru v vesolju se ve kje smo.Lp
PEACEMAKER
30. 05. 2026 19.59
To je teorija RKC sam nehi!
PEACEMAKER
30. 05. 2026 20.00
Starodavni ljudje so že vedeli da ni ravna..sam so si potem cerkveni izmisli to.
Rdečimesečnik
30. 05. 2026 20.05
To pa ni nič cerkvenega lažnivci še na freskah je globus
PEACEMAKER
30. 05. 2026 20.18
V knjigi o Krištof Kolumb iz leta 1828 je opisal zgodbo, kot da so se cerkveni učenjaki bali, da bo Kolumb padel čez rob sveta Ehehehe
PEACEMAKER
30. 05. 2026 20.19
Kar je res je res...
PEACEMAKER
30. 05. 2026 20.20
Od*
Rde?a pesa in hren
30. 05. 2026 19.38
To j eže staro. Vsaj teden dni.
Watcherman
30. 05. 2026 19.35
Za vas čudake tako nikoli ni nič resnično phahaha.Lp
cekinar
30. 05. 2026 19.33
slava Rusiji!🇷🇺
Watcherman
30. 05. 2026 19.30
Nikoli še nič ni poletelo v vesolje kajne phahahaha nekateri živite izpred 100 let nazaj?.Lp
Kardinal v Kristusu
30. 05. 2026 19.27
Ne verjamem... Rusija je na kolenih, nima za strelivo, kaj šele za satelite. Rusija nikoli ni imela svojih satelitov, vso tehnologijo so pokradli od Nase. Zaradi sankcij so pahnjeni v kameno dobo, nimajo niti za novoletni ognjemet, slabše kot S. Koreja živijo! Ukraina je zmagala.
Watcherman
30. 05. 2026 19.40
Kako si ti neumen sploh ne veš,da je za vesoljski program ločena organizacija in financiranje za misije vse povezano z vesoljem ima ta organizacija kot jih ima NASA vsi imajo svoja sredstva.Lp
bozohr
30. 05. 2026 17.40
In vse to s čipi iz pralnih strojev...vsa čast.Menda imajo montirane lopate, ki jih bodo metali na satelite drugih držav...
slayer2
30. 05. 2026 19.19
he he,dobra.
Watcherman
30. 05. 2026 19.33
Nimaš prav si pa domišljav čipi in komponente v satelitih se ne morejo primerjati s tem kar je gospodinjskih aparatih to bi že lahko po tehnologiji vedel.Lp
