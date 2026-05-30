Se štirje ruski sateliti pripravljajo na napad v vesolju?

Podatki iz odprtih virov kažejo, da je vrsta ruskih satelitov, označenih od Kosmos 2610 do 2613, spremenila svoje orbite, da bi se ujemala z orbito satelita ICEYE-X36. Gre za radarski satelit, ki ga upravlja ICEYE, finski operater, ki ga je soustanovil poljski podjetnik in ki dobavlja izvidniške podatke ZDA in evropskim državam, vključno z Ukrajino. Greg Gillinger, upokojeni častnik ameriških letalskih sil, je dejal, da bi to lahko bil del širšega sklopa manevrov, ki bi ruskim satelitom omogočili, da "kinetično ali nekinetično ciljajo ICEYE-X36". To pomeni, da so sateliti Kosmos zdaj postavljeni tako, da rutinsko prehajajo v bližino ICEYE-X36, ki zagotavlja posnetke Zemlje, ki jih Kijev uporablja v boju proti Moskvi. O spremembah položaja je v petek poročal Gillinger v svojem glasilu za Integrity ISR, zasebno obrambno in obveščevalno podjetje s sedežem v ZDA.

Satelit, zemlja, vesolje FOTO: Shutterstock

Ni jasno, zakaj je Moskva premestila satelite, vendar je Gillinger operacijo označil za "zaskrbljujočo". ICEYE, ki ga je soustanovil poljski podjetnik Rafa Modrzewski, upravlja največjo svetovno konstelacijo satelitov SAR. Sistemi te vrste lahko zagotavljajo slikanje Zemlje kadar koli v dnevu in skozi oblačnost, saj za zajemanje podatkov uporabljajo radijske valove namesto svetlobnih valov.

"Redek" manever

Gillinger je dejal, da so manevri, kot jih izvajajo sateliti Kosmos, v vesoljskih operacijah redki, saj zahtevajo veliko količino goriva. Dodal je, da je nenavadno, da bi standardni sateliti, ki se uporabljajo za opazovanje Zemlje ali komunikacijske misije, lahko izvajali takšne energijsko potratne manevre. Rusija, zgodovinska vesoljska sila, je v zadnjih letih po desetletjih stagnacije okrepila svoje vesoljske ambicije, saj si prizadeva pridobiti strateško prednost pred Ukrajino in Zahodom. Prejšnji mesec je general Stephen N. Whiting, načelnik ameriškega vesoljskega poveljstva, dejal, da je Washington "zelo zaskrbljen", da Moskva morda razvija program jedrskega orožja v vesolju, ki bi ga lahko uporabili za ciljanje satelitov.