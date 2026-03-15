Še tri iranske nogometašice so si premislile glede azila

Novico, o kateri je prva poročala z iransko revolucionarno gardo povezana tiskovna agencija Tasnim, je potrdilo tudi iransko ministrstvo za šport.
"Nacionalni duh in domoljubje iranske ženske nogometne reprezentance sta premagala sovražnikove načrte proti tej ekipi," piše v izjavi, v kateri avstralsko vlado obtožujejo tudi, da "igra na Trumpovem polju", poroča BBC.
Tasnim poroča, da so tri igralke že na poti v Kuala Lumpur v Maleziji, da bi se pridružile preostali ekipi, in da se – potem ko so umaknile prošnjo za azil v Avstraliji – "vračajo v topel objem svojih družin in domovine".
Poudarili so, da so se uprle "psihološki vojni, obsežni propagandi in zapeljivim ponudbam".
Od sedmih igralk, ki so izrazile željo, da bi ostale v Avstraliji, tako tam ostajajo samo še tri. Ena od igralk se je namreč že v sredo odločila za vrnitev v Iran.
Preostale iranske igralke so Avstralijo zapustile že v torek zvečer po lokalnem času – dva dni po tem, ko so izpadle iz azijskega pokala.
Spomnimo
Zaskrbljenost javnosti za iransko ekipo je narasla, potem ko 2. marca na otvoritveni tekmi azijskega pokala proti Južni Koreji niso hotele peti državne himne, zaradi česar so jih v Iranu označili za "vojne izdajalke".
Avstralski minister za notranje zadeve Tony Burke je dejal, da je njegova vlada storila vse, kar je lahko, da bi ženskam zagotovila varno prihodnost v državi.
"Avstralci bi morali biti ponosni, da so te ženske prav pri nas doživele državo, ki jim je ponudila resnično izbiro, in da so se pogovarjale z oblastmi, ki so jim želele pomagati," je dejal.
"Čeprav lahko avstralska vlada zagotovi priložnosti zanje, pa ne moremo odpraviti konteksta, v katerem igralke sprejemajo te neverjetno težke odločitve," je obžaloval njihovo vrnitev v Iran.