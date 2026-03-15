Tujina

Še tri iranske nogometašice so si premislile glede azila

Canberra, 15. 03. 2026 08.35 pred 1 uro 2 min branja 0

U.Z.
Iranske nogometašice na poti domov

Zara Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi in Zara Sarbali – še tri članice iranske ženske nogometne delegacije, ki so dobile humanitarne vizume za bivanje v Avstraliji, so si premislile in se bodo vrnile domov. "Avstralci bi morali biti ponosni, da so te ženske prav pri nas občutile državo, ki jim ponuja resnično izbiro, in da so se pogovarjale z oblastmi, ki so jim želele pomagati," je dejal avstralski notranji minister.

Novico, o kateri je prva poročala z iransko revolucionarno gardo povezana tiskovna agencija Tasnim, je potrdilo tudi iransko ministrstvo za šport.

"Nacionalni duh in domoljubje iranske ženske nogometne reprezentance sta premagala sovražnikove načrte proti tej ekipi," piše v izjavi, v kateri avstralsko vlado obtožujejo tudi, da "igra na Trumpovem polju", poroča BBC.

Tasnim poroča, da so tri igralke že na poti v Kuala Lumpur v Maleziji, da bi se pridružile preostali ekipi, in da se – potem ko so umaknile prošnjo za azil v Avstraliji – "vračajo v topel objem svojih družin in domovine".

Poudarili so, da so se uprle "psihološki vojni, obsežni propagandi in zapeljivim ponudbam".

Od sedmih igralk, ki so izrazile željo, da bi ostale v Avstraliji, tako tam ostajajo samo še tri. Ena od igralk se je namreč že v sredo odločila za vrnitev v Iran.

Preostale iranske igralke so Avstralijo zapustile že v torek zvečer po lokalnem času – dva dni po tem, ko so izpadle iz azijskega pokala.

Zaskrbljenost javnosti za iransko ekipo je narasla, potem ko 2. marca na otvoritveni tekmi azijskega pokala proti Južni Koreji niso hotele peti državne himne, zaradi česar so jih v Iranu označili za "vojne izdajalke".

Avstralski minister za notranje zadeve Tony Burke je dejal, da je njegova vlada storila vse, kar je lahko, da bi ženskam zagotovila varno prihodnost v državi.

"Avstralci bi morali biti ponosni, da so te ženske prav pri nas doživele državo, ki jim je ponudila resnično izbiro, in da so se pogovarjale z oblastmi, ki so jim želele pomagati," je dejal.

"Čeprav lahko avstralska vlada zagotovi priložnosti zanje, pa ne moremo odpraviti konteksta, v katerem igralke sprejemajo te neverjetno težke odločitve," je obžaloval njihovo vrnitev v Iran.

Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Anatomija padca
Kmetija
Interesno območje
