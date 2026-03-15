Še tri iranske nogometašice so si premislile glede azila

Novico, o kateri je prva poročala z iransko revolucionarno gardo povezana tiskovna agencija Tasnim, je potrdilo tudi iransko ministrstvo za šport.

"Nacionalni duh in domoljubje iranske ženske nogometne reprezentance sta premagala sovražnikove načrte proti tej ekipi," piše v izjavi, v kateri avstralsko vlado obtožujejo tudi, da "igra na Trumpovem polju", poroča BBC.

Tasnim poroča, da so tri igralke že na poti v Kuala Lumpur v Maleziji, da bi se pridružile preostali ekipi, in da se – potem ko so umaknile prošnjo za azil v Avstraliji – "vračajo v topel objem svojih družin in domovine".

Poudarili so, da so se uprle "psihološki vojni, obsežni propagandi in zapeljivim ponudbam".

Od sedmih igralk, ki so izrazile željo, da bi ostale v Avstraliji, tako tam ostajajo samo še tri. Ena od igralk se je namreč že v sredo odločila za vrnitev v Iran.