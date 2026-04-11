V kakšnem odnosu sta Trumpova? Melaniin govor sprožil govorice

Te dni je Melania Trump dvignila marsikatero obrv, ko je stopila pred kamero in zanikala kakršnekoli povezave s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom . V govoru je zanikala, da bi bila kadarkoli tesno povezana z njim: "Laži, ki me povezujejo s sramotnim Jeffreyem Epsteinom, se morajo danes končati."

Ameriški mediji njeno izjavo povezujejo z izjavami ženske po imenu Amanda Ungaro, ki je na isti dan, ko je prva dama podala izjavo, na omrežju X zatrdila, da ima s prvo damo odnos, ki traja že dve desetletji. Omenila je, da jo je pridržal ICE in grozila s pravnimi ukrepi. Ena objava je dosegla več kot 300.000 ogledov, druga je presegla 46.000. Internetni uporabniki so takoj želeli izvedeti, kdo je.

Ungarova je brazilska nekdanja manekenka, so poročali ameriški mediji, ki je v Združene države prispela okoli leta 2002, ko je bila stara 16 ali 17 let. Po preiskavi časopisa New York Times in poročanju, ki so ga potrdili številni drugi mediji, je iz Pariza v New York priletela z zasebnim letalom Jeffreyja Epsteina.

Njen modni agent v tistem času je bil Jean-Luc Brunel, ki je bil kasneje obtožen, da je za Epsteina pridobival mlada dekleta. Brunel je leta 2022 umrl v francoskem zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb posilstva in spolnih zlorab mladoletnic.

Ungarova je bila v nedavnih razpravah omenjena kot preživela žrtev Epsteinove mreže.