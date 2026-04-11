Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V kakšnem odnosu sta Trumpova? Melaniin govor sprožil govorice

Washington, 11. 04. 2026 10.15 pred 44 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Ne.M.
Ameriški mediji še vedno ugibajo, kaj je prvo damo spodbudilo, da je sklicala nenapovedano tiskovno konferenco, ki je sledila Trumpovemu pozivu javnosti in medijem, naj se prenehajo ukvarjati z Epsteinom. Njena dejanja so sprožila številne govorice, na vrhu zanimanja pa je dejansko stanje njenega odnosa z ameriškim predsednikom, saj nekateri ugibajo, da ni vse v redu. Kaj se dogaja in kdo je Amanda Ungaro?

Te dni je Melania Trump dvignila marsikatero obrv, ko je stopila pred kamero in zanikala kakršnekoli povezave s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. V govoru je zanikala, da bi bila kadarkoli tesno povezana z njim: "Laži, ki me povezujejo s sramotnim Jeffreyem Epsteinom, se morajo danes končati."

Preberi še Je Melania z govorom o Epsteinu naredila več škode kot koristi?

Zakaj je Melania sklicala konferenco?

Ameriški mediji njeno izjavo povezujejo z izjavami ženske po imenu Amanda Ungaro, ki je na isti dan, ko je prva dama podala izjavo, na omrežju X zatrdila, da ima s prvo damo odnos, ki traja že dve desetletji. Omenila je, da jo je pridržal ICE in grozila s pravnimi ukrepi. Ena objava je dosegla več kot 300.000 ogledov, druga je presegla 46.000. Internetni uporabniki so takoj želeli izvedeti, kdo je.

Ungarova je brazilska nekdanja manekenka, so poročali ameriški mediji, ki je v Združene države prispela okoli leta 2002, ko je bila stara 16 ali 17 let. Po preiskavi časopisa New York Times in poročanju, ki so ga potrdili številni drugi mediji, je iz Pariza v New York priletela z zasebnim letalom Jeffreyja Epsteina.

Njen modni agent v tistem času je bil Jean-Luc Brunel, ki je bil kasneje obtožen, da je za Epsteina pridobival mlada dekleta. Brunel je leta 2022 umrl v francoskem zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb posilstva in spolnih zlorab mladoletnic.

Ungarova je bila v nedavnih razpravah omenjena kot preživela žrtev Epsteinove mreže.

Ločitev?

V nekaterih medijih in med uporabniki spleta so se celo pojavile govorice, da se Melania in Trump ločujeta. Razvpiti politični komentator in teoretik zarote Alex Jones je prav tako reagiral na govor prve dame, poroča Net.hr. "Trumpova lastna žena pravi, da so Epsteinovi zločini resnični in želi ustaviti prikrivanje. To je popolno nasprotje tega, kar pravi Trump," je dejal Jones in dodal, da Melania "zapušča potapljajočo se ladjo", ker je izvedela pravo resnico.

Protislovne izjave iz Bele hiše

Medtem ko je Donald Trump na vprašanja novinarjev odgovoril, da "ne ve nič" o govoru svoje žene ter ponovil, da ta nikoli ni poznala Epsteina, so viri iz urada prve dame za Newsweek povedali, da je bil o govoru obveščen. Melania je v svojem govoru poudarila, da se ona in njeni odvetniki borijo proti "neutemeljenim in nesmiselnim lažem" glede njenega domnevnega poznanstva z Epsteinom.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
11. 04. 2026 11.00
Komu mar, v kakšnih odnosih sta Trumpa!
Odgovori
0 0
anatomija
11. 04. 2026 10.52
Trump hoče , da se konča poročanje o Epsteinu . Postaja mu jasno , da so mu vedno bližje z dosjeji . Njegove strhove dokazujejo agresija na Iran s katero poskuša preobrniti pozornost in tudi njegove blazne izjave. Kmalu bo na luči , da je Iran samo žrtev. Resnica pa je v dosjejih
Odgovori
+1
2 1
JOKS klub
11. 04. 2026 10.51
Vse pride na dan enkrat........
Odgovori
+3
3 0
ho?emVšolo
11. 04. 2026 10.48
Ima slabo vest.
Odgovori
+2
2 0
lokson
11. 04. 2026 10.45
Ja, zelo pomembna tema, katera je zrasla na eni od platform. Še šnirnce od Kardašianke je treba omenit, pa bo popoln dan.
Odgovori
+1
1 0
Sl0venc
11. 04. 2026 10.52
Ja, saj res. Že dolgo ni bilo tukaj članka o eni Kardašianki, to je katastrofa :)
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
11. 04. 2026 10.40
Bo že.
Odgovori
0 0
Sl0venc
11. 04. 2026 10.40
Melanio nič ne briga, kaj dela Donald. Če se ne bi poročila z njim, ne bi postala slavna in bogata.
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
11. 04. 2026 10.36
Pravijo da se ločujeta.Spet en fantastičen dan za familijo Trump.
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
11. 04. 2026 10.35
Slovenci bi morali biti ponosni na Melanijo, da je že drugič prva dama ZDA.
Odgovori
-2
4 6
mungus
11. 04. 2026 10.31
dimi se dimi....kjer se dimi se na koncu tudi zelo zadimi....
Odgovori
+2
4 2
r h
11. 04. 2026 10.31
Melanija je očitno spregledala. Je pa morala imeti strašen apetit da je to spustila nase. Ala ji vera.
Odgovori
+4
4 0
Aijn Prenn
11. 04. 2026 10.28
Žalostna usoda lepe Slovenke.
Odgovori
-3
2 5
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641