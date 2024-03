Svojci pogrešanih potnikov malezijskega letala še vedno brez odgovorov

V malezijski prestolnici se je danes zbralo več sto podpornikov in sorodnikov, da bi se spomnili pogrešanih. Prižgali so 239 svečk, eno za vsakega potnika.

Let MH370 iz Kuala Lumpurja, ki je bil namenjen v Peking in na katerem je bilo 12 članov posadke ter 227 potnikov, je 8. marca 2014 izginil z radarjev zračnega prometa. Izginotje je sprožilo največjo iskalno akcijo doslej, vendar usoda letala in potnikov ni bila nikoli razrešena in še danes ostaja ena največjih skrivnosti.

Ocean Infinity je leta 2018 po več mesecih zaključil podvodno iskalno operacijo v Indijskem oceanu, v okviru katere ni našel nobenih sledi letala. Pri tem so preiskali več kot 112.000 kvadratnih kilometrov oceanskega dna. Operacija je potekala v odročnem delu južnega Indijskega oceana, kjer naj bi strmoglavilo. Delce ostankov, za katere je bilo potrjeno, da so iz letala, je sicer naplavilo na obale Južne Afrike, Mavricija, Mozambika in drugod, vendar te najdbe niso pripeljale do odkritja letala.

Uradno preiskavo, v kateri so sodelovale Avstralija, Malezija in Kitajska, so po dveh letih končali januarja 2017, v njej pa prav tako niso našli sledi za letalom.