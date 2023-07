Še za tri mesece podaljšali pripor očetu strelca z beograjske šole

Prizivno sodišče je ugodilo predlogu tožilstva in podaljšalo pripor osumljencu, ki je povezan s tragedijo na beograjski osnovni šoli. V priporu ga po njihovi odločitvi lahko zadržijo še do 30. oktobra. Kot so sporočili, po do zdaj zbranih dokazih obstaja utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje hude kršitve splošne varnosti.

"Očita se mu, da je v daljšem časovnem obdobju svojega mladoletnega sina, ki je imel 13 let, učil rokovanja s strelnim orožjem, strelivom in streljanja v tarčo. V več primerih mu je na razpolago dal orožje in strelivo, hkrati pa v stanovanju, kjer je živel z njim, orožja in streliva ni hranil na način, da to ne bi prišlo v posest nepooblaščene osebe, torej mladoletnega sina, in s tem ogrozilo varnosti ljudi in objektov," so pojasnili. Dodajajo, da je s temi potezami povzročil nevarnost zoper življenje in zdravje ljudi.

Spomnili so, da je njegov mladoletni sin v družinskem stanovanju enostavno prišel do strelnega orožja in ga odnesel s sabo v šolo, kjer je "prav zahvaljujoč preteklemu učenju rokovanja z orožjem in streljanja" vzel toliko življenj.

Dodajajo, da obstajajo tudi zakonski razlogi za pripor, saj so način izvršitve in teža posledic kaznivega dejanja privedli do vznemirjenja javnosti, ki bi lahko ogrozila neovirano in pravično vodenje postopka.