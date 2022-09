Se ponovno začenjajo spopadi za Gorski Karabah?

Ponovno so vzkliki spopadi na armensko-azerbajdžanski meji. Ubitih je bilo skoraj 100 vojakov. Armenski premier Nikol Pašinjan je dejal, da je njegova stran utrpela 49 žrtev, medtem ko je azerbajdžansko obrambno ministrstvo sporočilo, da je bilo ubitih 50 njihovih vojakov. V premirju je sodelovala Rusija, ki je dosegla prekinitev ognja, ostro pa je spopad obsodil tudi ameriški državni sekretar, Anthony Blinken. Prekinitev ognja naj bi sicer že bila kršena.

Armensko obrambno ministrstvo trdi, da so azerbajdžanske oborožene sile izvedle topniški napad na armenska obmejna mesta. Po njihovih navedbah so napad vključevala brezpilotna letala in strelno orožje velikega kalibra v smeri Gorisa, Sotka in Jermuka. Azerbajdžansko obrambno ministrstvo se je odzvalo z izjavo, v kateri so sicer napade priznali, vendar naj bi po njihovem bili ti napadi majhnega obsega in vse za namen zagotavljanja varnosti azerbajdžanskih meja. Azerbajdžan sicer trdi, da so armenske sile streljale z osebnim orožjem v smeri naselja Novoivanovka v regiji Gadabay in naselja Husulu v regiji Lachin blizu meje med državama. Armenija je vse obtožbe zanikala.

Po mnenju uradnikov Azerbajdžana, je bila njihova infrastruktura prva napadena, vojaški tiskovni predstavnik podpolkovnik Anar Eyvazov pa je dejal, da vojaški premiki v zadnjem mesecu "dokazujejo, da se Armenija pripravlja na obsežno vojaško provokacijo." Rusija je sporočila, da je posredovala v premirju, potem ko so se ta teden znova razvneli spopadi, ki so desetletja star konflikt pripeljali na rob ponovnega vžiga. "Obe strani pozivamo, naj se vzdržita nadaljnjega zaostrovanja razmer, se vzdržita in dosledno upoštevata prekinitev ognja v skladu s tristranskimi izjavami voditeljev Rusije, Azerbajdžana in Armenije z dne 9. novembra 2020, 11. januarja in 26. novembra 2021." je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. "Smo v tesnem stiku z Bakujem in Erevanom. Od armenskega vodstva je bil prejet poziv za pomoč pri reševanju situacije. Pričakujemo, da bo dogovor, dosežen kot rezultat ruskega posredovanja o prekinitvi ognja v celoti izveden," je še bilo dodano.

icon-expand Armenski premier Nikol Pašinjan. FOTO: AP

Armenski predsednik Nikol Pašinjan je dejal, da se je "intenzivnost sovražnosti zmanjšala, vendar se napadi na eni ali dveh frontah iz Azerbajdžana nadaljujejo." Kasneje v torek je Azerbajdžan sporočil, da so njihovi vojaki umrli "zaradi obsežne provokacije Armenije" in Armenijo obtožil kršitve prekinitve ognja, v kateri je posredovala Rusija. Francoski predsednik Emmanuel Macron je istega dne govoril z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom in ga pozval, naj se "vrne k spoštovanju premirja" z Armenijo. Armenija je Rusijo pozvala še k izvajanju obrambne pogodbe iz leta 1997, ki določa, da bosta državi branili ozemeljsko celovitost in suverenost druga druge v primeru napada tuje države. "Sprejeta je bila odločitev, da se Rusko federacijo uradno zaprosi za izvajanje določb Pogodbe o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči, organizaciji pogodbe o kolektivni varnosti in Varnostnem svetu ZN v zvezi z agresijo na suverenem ozemlju republike Armenije," so zapisali v uradu armenskega premierja. Zahteva je prišla po seji z armenskim varnostnim svetom in po pogovoru med armenskim premierjem Nikolom Pašinjanom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, poročajo tuji mediji.

icon-expand Premier Armenije Nikol Pašinjan se je v telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pogovarjal o eksalaciji nasilja na armensko-azerbajdžanski meji. FOTO: AP

Rusija je pred tem v regijo namestila tako imenovane mirovne sile, potem ko je v začetku novembra 2020 posredovala v sporazumu o prekinitvi ognja, s čimer se je končal skoraj dvomesečni konflikt, v katerem je bilo ubitih najmanj 6500 ljudi, poroča Reuters. Pašinjan se je v torek pogovarjal tudi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinkenom in prosil za "ustrezen odziv" mednarodne skupnosti v odgovor na to, kar je Pašinjan omenil kot "agresijo, ki jo je sprožil Azerbajdžan proti suverenemu ozemlju Armenije."

