Soočenje: Trump bi živel z virusom, Biden bi 'zaprl virus, ne države'

Glasovanje je sicer v ZDA v polnem teku, več kot 47 milijonov Američanov je že glasovalo in glede na veliko polarizacijo, kjer so ljudje že dolgo in goreče odločeni, je sicer vprašanje, kako soočenje sploh še lahko vpliva na odločitev volivcev in razplet volitev. Trenutno ankete sicer dajejo občutno prednost demokratskemu kandidatu.

Današnje soočenje vodi NBC-jeva Kristen Welker, organizatorji so se odločili, da preprečijo neprestano skakanje v besedo, ki si ga rad privošči predvsem Trump, čeprav zelo neposreden besedni boj ni tuj niti Bidnu - mikrofone bodo zato vmes tudi izklapljali, da bo lahko kandidat mirno odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Teme soočenja pa so klasične - pravzaprav še preveč, saj gre za teme, ki dominirajo volilno debato, čeprav bi bilo v globoko razdeljeni družbi zagotovo smiselno pogledati še bolj globoko pod površje in dolgoročno v prihodnost. Kandidata v 90 minutah spet čaka pogovor o obvadovanju pandemije novega koronavirusa. Demokrati Trumpu očitajo nesposobnost in naklonjenost teprijam zarote, predsednik obljublja, da bo ekonomijo kmalu povrnil v stanje pred pandemijo - in da je storil vse, da ni umrlo še več ljudi.

Debata se bo dotaknila tudi vprašanja varnosti, rase, klimatskih sprememb in vodenja.

Vročica pred volitvami sicer močno narašča, volilna udeležba, želja po glasovanju je goreča kot že dolgo ne - vprašanje je le ali gre za željo po spremembi smeri in gredo glasovi Bidnu ali vendarle Trumpu. Večina analitikov je prepričana v prvi scenarij, po drugi strani pa ne gre povsem zanemariti dejstva, da so podobno menili tudi leta 2016, a je zmagal Trump, ki ima veliko "tihih podpornikov", ki v času, ko v ZDA ni dobro na veliki zvon obešati podpore Trumpu - raje molčijo, kot da bi postali žrtev množice, ki - predvsem na Twitterju - hitro obračuna z njimi.

Oba kandidata sicer s svojo retoriko in pristopom h kampanji nagovarjata predvsem svojo že prepričano bazo. Analitiki se sprašujejo ali bo za Trumpa, ki zaostaja na anketah, to dejansko dovolj ali bi moral iz svoje cone udobja in storiti korak dlje ter poseči po dodatnih volivcih. Brez težav pa ni niti Bidnova kampanja. Biden je v politiki že 47 let, številni mu očitajo, da je seznam njegovih dosežkov prekratek, da je star kandidat, predvsem pa - da je lutka ultra levega ozadja stranke, ki ji najbolj goreči kritiki očitajo jasno spogledovanje z idejami komunizma, pretirano osredotočenost na tematike, pomembne zgolj za različne manjšine in slabo podkovanost, ko gre za vprašanje reševanja gospodarstva.

Biden je sicer že pred soočenjem povedal, da pričakuje, da ga bo Trump ostro napadel - kot tudi njegovega sina Hunterja - a da se bo to na koncu obrnilo proti Trumpu, ki naj bi mu tudi del lastnih svetovalcev svetoval, naj manj napada in več govori o še štirih "Trumpove vladavine".

Boj s koronavirusom

Začenjamo pričakovano - kako se bo eden ali drugi kandidat boril z novim koronavirusom, potem ko število okužb spet narašča. Trump opozarja, da vidimo ponovno naraščanje okužb povsod, predvsem v Evropi, da pa na srečo smrtnost ni več tako visoka. "Imamo tudi cepivo, ki bo prišlo v nekaj tednih," je obljubil. "Bil sem v bolnišnici, zbolel sem in iz lastnih izkušenj lahko povem, da so me pozdravili in vsaj začasno sem imun. Za koliko časa, nihče ne ve. Mi je pa več drugih voditeljev čestitalo za vodenje te krize. Bolezen bo izginila,"je še dodal.

"Kdor je odgovoren za toliko smrti ne bi smel biti več ameriški predsednik," pa je jasen Biden. Trumpu je poočital, da je ljudi odvračal od nošenja mask, kar bi rešilo veliko življenj, pa tudi - da nima načrta, kako varno odpreti posle, šole in hitro testirati ljudi. Kot ne napovedal, bi sam za to poskrbel, končal bi agonijo.

Trump je na koncu še dodal, da natančnega datuma cepiva nima. Medtem ko nekateri menijo, da bi lahko bilo cepivo za množično uporabo na voljo šele prihodnje leto, je Trump rekel, da je vseeno prepričan v svojo časovnico, pri tem pa izpostavil cepiva družb Johnson&Johnson, Moderna in Pfizer.

Na vprašanje, kako bi ljudi prepričal, da se cepijo - navsezadnje je tudi njegova podpredsedniška kandidatka Kamala Harris dejala, da se "ne bi cepila, če bi k temu pozival Trump" - pa je Biden dejal, da bi to storil s "popolno transparentnostjo".

Trump pa mu seveda ni ostal dolžen za opazke o nesposobnosti in mu je poočital ne ravno spretno delovanje pred leti, ko je bila aktualna svinjska gripa. "Ne moremo se zapreti v klet, kot Joe, z virusom moramo živeti. Jaz bi se tudi najraje kam zaprl za leto in pol, ampak to ne gre,"še pravi Trump. "Jaz sem zbolel, veliko sem se naučil, prav tako sem okreval. Vsi moramo okrevati. Naroda ne moremo povsem zapreti, ker sicer ne bomo imeli naroda."Biden se s tem ne strinja, kot pravi, z virusom ne živimo, ampak umiramo, ljudje so izgubili svojce."Ampak virus ni moja, ampak kitajska krivda," je odločen Trump, ki mu Biden sicer očita katastrofalen prvi odziv na nevarnost in predloge z belilom in razkužilom kot zdravilom za virus.

Bolj kot diagnoza je v tem trenutku sicer pomembno iskanje rešitev. Biden meni, da po priporočilu strokovnjakov "ne bi zaprt države, ampak virus"- številne Američane sicer skrbi, kako velika bi bila ekonomska škoda še enega zaprtja, potem ko je prvo državo pognalo v rekordno brezposelnost.

"Smo masivna država, masivna ekonomija, ljudje se zatekajo k drogam, alkoholu na še ne videnih ravneh, dogajajo se samomori," vztraja Trump, ki nasprotuje zaprtju, medtem ko Biden vztraja pri omejitvah v obliki varnega odpiranja poslov in šole, hitrega testiranja, socialnega distanciranja, postavljanja pregrad iz pleksi stekla ... Trump sicer meni, da si številni posli tega sploh ne bi mogli privoščiti: "Kar poglejte, kar se je zgodilo v New Yorku."

Vprašanje za Trumpa - koga posluša, glede na vse kritike, ki jih namenja glavnemu epidemiologu Anthonyju Fauciju. "Najprej je rekel, naj ne nosimo mask, potem naj jih nosimo, najprej je povedal, da virus ni velika težava, potem, da je. On se očitno lahko zmoti. Sicer je pa krasen," je nekoliko nazaj stopil Trump, ki mu sicer Biden očita, da ga je "zgrabila panika", ko je videl, kaj se dogaja z virusom.