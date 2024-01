Se želi Zelenski znebiti priljubljenega generala Zalužnega?

Ukrajinski mediji, med drugim Ukrajinska pravda, Ukrinform in Kyiv Independent, so v ponedeljek poročali, da naj bi ukrajinski predsednik načelnika generalštaba ukrajinske vojske Valerija Zalužnega pozval k odstopu. Po informacijah Financial Times naj bi Volodimir Zelenski Zalužnemu ponudil pozicijo svetovalca za obrambo, a je ta predsednikovo ponudbo zavrnil.

To je v pogovoru za Guardian izjavil tudi ukrajinski opozicijski poslanec in generalov zaveznik Oleksij Gončarenko. "Osebno menim, da je to slaba ideja. Med njima ni bistvenih težav, a je urad Zelenskega zaskrbljen, saj Zalužni daje politične in ne vojaške izjave," je dejal.

Po tem, ko se je informacija o morebitnem skorajšnjem slovesu Zalužnega razširila na družbenih omrežjih, se je odzvalo ministrstvo za obrambo in vse zanikalo. "Spoštovani novinarji, vsem takoj odgovarjamo: Ne, ni res."

Gončarenko meni, da bi lahko Zelenski kljub temu razrešil Zalužnega in ga zamenjal, pri tem pa bi potreboval podporo obrambnega ministra. Najverjetnejša zamenjava bi bil po poročanju Guardiana Kirilo Budanov, vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe, sicer odgovoren za tajne operacije proti Moskvi.