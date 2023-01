Še zmeraj pogrešajo ribiča, ki naj bi ga ujeta riba potegnila čez krov

Preiskovalci domnevajo, da je Knittla v vodo potegnila riba, ki jo je pred tem ujel na trnek. Menijo, da gre za t. i. ahi tuno, ki lahko tehta prek 180 kilogramov, v dolžino pa zraste do okoli 180 centimetrov. "Če ga riba dejansko vleče naokoli, ne moremo vedeti, kam ga je odpeljala," je za Associated Press povedal Darwin Okinaka, pomočnik operativnega vodje havajske gasilske službe.

Iz havajskega ribiškega podjetja pa so pojasnili, da za ahi tune, ki se ujamejo na trnek, ni značilno, da skočijo. "Če so ujete, se obrnejo stran in pričnejo plavati v velikih krogih. Glede na njihovo težo je za ribiča to naporna izkušnja. Biti mora tudi potrpežljiv, medtem ko jo navija," so zapisali.