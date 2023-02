Še zmeraj pogrešajo več deset migrantov, ki so izginili ob italijanski obali

Čoln, na katerem so bili migranti iz Afganistana, Pakistana, Somalije in Irana, je zaradi slabih vremenskih razmer in razburkanega morja pristal med skalami. Približno 80 ljudi se je rešilo ali pa so jih na varno spravili reševalci. Enega izmed preživelih so aretirali zaradi obtožb o trgovini z ljudmi.