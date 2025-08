Sedem 'ameriških' izdelkov, ki jih v resnici proizvajajo v Evropi

Predsednik ZDA Donald Trump je z novo carinsko politiko obljubil ponovno oživitev domače proizvodnje in geslom "America first" želel spodbuditi Američane k nakupu domačih izdelkov. Vendar pa se zdaj izkazuje, da številni kultni ameriški izdelki, ki jih potrošniki povezujejo s ponosom in tradicijo ZDA, v resnici prihajajo iz Evrope.