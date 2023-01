Sedem avstrijskih policistov za enega Slovenca, ki ni želel ustaviti

Posnetek prikazuje trenutek aretacije voznika avtomobila s slovenskimi registrskimi oznakami. Pri zaustavitvi vozila in aretaciji je sodelovalo vsaj sedem policistov in policistk, ki so moškega zvlekli iz vozila in ga vklenili.

V Državni policijski upravi na Dunaju so nam potrdili, da so policisti izvajali rutinsko kontrolo prometa. "55-letni državljan Slovenije ni zaustavil svojega vozila, zato je bil aretiran zaradi suma upiranja državnemu organu." O dogodku so bili obveščeni tudi na našem ministrstvu za zunanje zadeve, vendar zaradi varovanja osebnih podatkov dodatnih informacij niso mogli posredovati. Slovenska Policija o dogodku ni bila obveščena.