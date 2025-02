Sedem let po uničujočem požaru naj bi Grenfell porušili

Angela Rayner, ki je kot ministrica pristojna tudi za stanovanja, je načrt rušitve v sredo predstavila na srečanju s preživelimi in svojci, je sporočila skupina Grenfell Next of Kin, ki predstavlja družine. Uradno naj bi sicer vlada to naznanila v petek.

Skupina Grenfell United, ki prav tako združuje nekdanje prebivalce in družine umrlih, je bila do odločitve kritična, zlasti ker se ni z njimi nihče posvetoval, kar da je sramotno in neodpustljivo.

V državi je sicer v zadnjih letih potekala razprava o prihodnosti 24-nadstropne stolpnice. Po poročanju britanskega BBC so nekateri upali, da bo stavba stala še naprej kot opomnik na tragedijo, drugi pa so jo želeli nadomestiti s spominskih obeležjem.