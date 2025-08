Sedem let zapora za moldavsko prorusko regionalno voditeljico

Sodišče v Moldaviji je zaradi preusmerjanja ruskega denarja v financiranje politične stranke prorusko regionalno voditeljico Evghenio Gucul obsodilo na sedem let zapora. "Ta odločitev nima nobene zveze s pravičnostjo. Gre za politično povračilo," je dejala v svojem prvem odzivu. Guculova je sicer tudi po izvolitvi na mesto vodje polavtonomne regije Gagauzija večkrat odpotovala v Moskvo, kjer se je srečala z visokimi ruskimi uradniki in imela zagotovljeno avdienco tudi pri predsedniku Vladimirju Putinu.

Guvernerka polavtonomne regije Gagauzije Evghenia Gucul je neprijavljena sredstva preusmerjala v zdaj prepovedano prorusko politično stranko Šor, poroča Guardian. Moldavski tožilci so sporočili, da je Gutulova to počela med letoma 2019 in 2022. Stranko je sicer ustanovil proruski poslovnež Ilan Šor, ki živi v izgnanstvu, v Moldaviji pa so ga obsodili zaradi goljufije.

Jevgenija Gutsul in Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

38-letna Guculova je bila za vodjo Gagauzije izvoljena leta 2023. Guvernerka regije je postala po glasovanju, za katerega je moldavska prozahodna vlada dejala, da je omadeževano z ruskim vplivom in financiranjem. Pred tem so jo zaradi suma destabilizacije Moldavije uvrstili na seznam sankcij EU in ZDA, marca lani pa jo je moldavska policija aretirala na letališču v Kišinjevu, ko se je želela vkrcati na let za Turčijo. Obtožili so jo volilne goljufije. Moldavsko sodišče jo je zdaj spoznalo za krivo ter jo obsodilo na sedem let zaporne kazni.

Voditeljica obsodbe ne priznava

Guculova se sicer s sodbo ne strinja, ocenjuje namreč, da skuša oblast na ta način ustrahovati prebivalce Gagauzije. "To je opozorilo celotni opoziciji: če se uprete režimu, boste končali v zaporu, vaše premoženje bo zaseženo in vaše življenje uničeno," je dejala in dodala, da sodbe ne priznava. Prepričana je, da je bila sodba naročena "od nekoga na vrhu", meni pa tudi, da je s to obsodbo kaznovan "celoten moldavski demokratični sistem". "Režim stranke Akcija in solidarnost PAS in Maia Sandu represijo uporabljata kot orodje za boj proti drugače mislečim. Ne izbirajo med metodami – izmišljujejo si primere, pritiskajo na sodnike, sprejemajo politične obsodbe. Njihov cilj je zgolj eden – obdržati oblast za vsako ceno," je še sporočila. Guculova je vztrajno zanikala kakršnokoli kršitev, njen odvetnik Sergiu Moraru pa je obljubil, da se bo pritožil na sodbo, ki jo je označil za "javno usmrtitev".

Razprtije med EU in Rusijo

Obsodba regionalne voditeljice prihaja v ključnem trenutku za moldavsko proevropsko in zahodno usmerjeno predsednico Maio Sandu, ki je lani tesno zmagala na ponovnih volitvah. Moldavija je pod taktirko predsednice zaprosila za pridružitev EU in si prizadeva za odločen prelom z Moskvo. Številne ob tem skrbi, da bi lahko Rusija po Ukrajini napadla tudi Moldavijo.