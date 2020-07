Sedem mrtvih našli ob jezeru v Panami, sedem jih je pobegnilo

Policija v Panami preiskuje smrt sedmih mladih, ki so bili na izletu ob jezeru Gatun. Trupla so našli na gozdnem območju blizu jezera. Bili so v družbi še sedmih mladih, ki jim je uspelo pobegniti pred dvema oboroženima moškima. Nekateri pobegli so utrpeli strelske rane. Policisti so eno osebo že aretirali.

Žrtve – štiri ženske in trije moški, stari od 17 do 22 let – so policisti našli v soboto v bližini jezera Gatun, ki se nahaja 80 kilometrov severno od glavnega mesta Panama City. Pet trupel so našli v zavetišču na obali jezera, dve pa zunaj, poroča britanski BBC. Žrtve so bile na izletu s še sedmimi mladimi, ki pa jim je uspelo pobegniti, kot so navedli, pred dvema oboroženima moškima. Po poročanju BBC so nekateri pobegli poškodovani. Utrpeli so strelne rane, je novinarjem povedal tožilec za uboje Adolfo Pineda: "To je res šokanten dogodek z vseh vidikov," je dejal. Eno osebo je policija aretirala, podatke državnega panamskega tožilstva navaja BBC. Motiv napada še ni znan. Lokalni mediji so sicer poročali, da so nekateri družinski člani žrtev policiste v petek opozorili, da jih pogrešajo.