Sedem novih primerov v Istri, 13 v okolici Splita

Število okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem je včeraj skokovito naraslo. V 24 urah so ob 1417 opravljenih testih potrdili 104 nove okužbe. 132 oseb je bilo hospitaliziranih, od tega jih je sedem potrebovalo ventilator. Aktivnih primerov v državi je bilo 1112.

Na današnje rezultate še čakamo. Kot poroča Index.hr, so do zdaj v Istri potrdili sedem novih primerov, v Splitsko-dalmatinski županiji pa 13. V Primorsko-goranski so opravili več kot sto testov, vsi so bili negativni. O novih primerih poročajo iz Šibensko-kninske županije, kjer naj bi bile na novi koronavirus po prvih informacijah pozitivne štiri osebe.

Zagreb ima po poročanjuDnevnik.hr 26 novih primerov okužb. Gre za občuten porast števila. V Vukovarsko-sremski županiji so predvidoma zabeležili 35 novih primerov, poroča Jutarnji.hr.

Z novim koronavirusom okužen nekdanji prvi mož Agrokorja

Kot pišeN1, je z novim koronavirusom okužen tudi nekdanji prvi mož AgrokorjaIvica Todorić.Taje povedal, da je imeldva dni povišano telesno temperaturo, da se počuti dobro in da drugih simptomov ni imel.