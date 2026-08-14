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Sedem oseb v smrtni nevarnosti, zdravniki z dopustov na pomoč

Split , 14. 08. 2026 08.12 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
A.K.
Požar v Omišu

V grozljivi ognjeni stihiji, ki je presekala Omiš, je doslej poškodovanih vsaj 36 oseb. Sedem jih je v smrtni nevarnosti. Najmanj en človek je pogrešan. V kliničnem centru Split so na delu vse razpoložljive enote, vpoklicali so tudi zdravnike, ki so na dopustih.

Zaradi poškodb, ki so jih utrpeli v sinočnjem požaru, je bilo zdravniške pomoči deležnih skupno 36 ljudi. Po opravljeni zdravstveni obravnavi je bilo 14 pacientov hospitaliziranih, medtem ko so bili ostali odpuščeni v domačo oskrbo, so sporočili iz KBC Split.

Sedem pacientov je na oddelku intenzivne terapije in je smrtno ogroženih, poroča Net.hr. Še trije pacienti so nameščeni na oddelku intenzivne nege, preostali pa so hospitalizirani na bolnišničnih oddelkih.

Pri večini oskrbljenih pacientov gre za opekline, medtem ko so drugi zdravniško pomoč najpogosteje poiskali zaradi težav z dihanjem, ki jih je povzročila izpostavljenost dimu, so sporočili iz KBC Split.

KBC Split je takoj angažiral vse razpoložljive ekipe, da bi zagotovil pravočasno oskrbo poškodovanih. Zaradi povečanega pritoka pacientov so dodatno poklicali tudi zaposlene, ki so bili na letnem dopustu, so še sporočili iz KBC.

Preberi še Ognjena fronta v Omišu dolga kar deset kilometrov

Požar, ki je v četrtek zvečer na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, evakuirali so številne prebivalce in turiste.

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KOMENTARJI7

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lars1102
14. 08. 2026 10.29
Kaj klobasas mali medo
Odgovori
0 0
LoToGo
14. 08. 2026 10.26
Skrbijo bolj za turistični priliv kot pa za varovanje pred požarom.
Odgovori
-2
0 2
DOVOLJ
14. 08. 2026 09.55
A če za plesejo kolo, se zna zgodit da bo bolje?
Odgovori
-2
0 2
DOVOLJ
14. 08. 2026 09.54
Spet bo Jansa vsega kriv😣
Odgovori
-3
0 3
Buča hokaido
14. 08. 2026 08.55
😥
Odgovori
+1
2 1
petka5
14. 08. 2026 08.43
Ubogi ljudje... to je grozljivo. UUUUUPAM, DA JIM CIMPREJ USPE POGASITI TO GROZO.🙏🙏🙏
Odgovori
+6
8 2
Mali medo
14. 08. 2026 08.46
Drgačeže pogašeno. Samo prepusti jim še ni uspelo.
Odgovori
-2
1 3
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