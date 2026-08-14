Sedem oseb v smrtni nevarnosti, zdravniki z dopustov na pomoč

Zaradi poškodb, ki so jih utrpeli v sinočnjem požaru, je bilo zdravniške pomoči deležnih skupno 36 ljudi. Po opravljeni zdravstveni obravnavi je bilo 14 pacientov hospitaliziranih, medtem ko so bili ostali odpuščeni v domačo oskrbo, so sporočili iz KBC Split.

Sedem pacientov je na oddelku intenzivne terapije in je smrtno ogroženih, poroča Net.hr. Še trije pacienti so nameščeni na oddelku intenzivne nege, preostali pa so hospitalizirani na bolnišničnih oddelkih.

Pri večini oskrbljenih pacientov gre za opekline, medtem ko so drugi zdravniško pomoč najpogosteje poiskali zaradi težav z dihanjem, ki jih je povzročila izpostavljenost dimu, so sporočili iz KBC Split.

KBC Split je takoj angažiral vse razpoložljive ekipe, da bi zagotovil pravočasno oskrbo poškodovanih. Zaradi povečanega pritoka pacientov so dodatno poklicali tudi zaposlene, ki so bili na letnem dopustu, so še sporočili iz KBC.