Sedem tednov po zrušitvi mostu posadka še vedno ujeta na ladji

Z eksplozijami rušijo dele mostu Francis Scott Key v Baltimoru. Pred nadzorovanim rušenjem je admiral ameriške obalne straže Shannon Gilreath dejal, da bo posadka ostala pod krovom, v pripravljenosti pa je bila gasilska ekipa. "Oni so del ladje. Potrebni so za vzdrževanje in operativnost ladje," je dejal, saj da nihče ne pozna ladje bolje kot oni sami.

V stiku s posadko je Joshua Messick , izvršni direktor Baltimore International Seafarers' Center, neprofitne organizacije, ki si prizadeva za zaščito pravic mornarjev. Kot pravi, je posadka že več tednov v veliki meri odrezana od komunikacije z zunanjim svetom, saj je FBI zaradi preiskave zasegel njihove mobilne telefone. "Ne morejo dostopati do spletnega bančništva, ne morejo plačevati svojih računov. Nimajo nobenih informacij ali kontaktnih informacij, tako da so resnično izolirani," je dejal Messick.

Preliminarno poročilo ameriške agencije za varnost v prometu (NTSB) je pokazalo, da je pred incidentom izpad električne energije na ladji onesposobil motor in navigacijsko opremo. Preiskovalci so ugotovili, da se je v 10 urah pred trčenjem na ladji dvakrat zgodil izpad elektrike.

289-metrska tovorna ladja je bila na začetku 27-dnevne poti od Baltimora do Šrilanke, ko je trčila v most, pri čemer je v reko padlo na tisoče ton jekla in cementa.

Na stisko pomorščakov sta opozorila tudi oba sindikata, ki ju zastopata: Singapurski sindikat pomorskih častnikov in Singapurske organizacije mornarjev. V skupni izjavi so opozorili, da je morala posadke razumljivo padla, zaradi neutemeljenih strahov pred osebno kazensko odgovornostjo in čustveno obremenjenostjo. Pozvali so oblasti, naj članom posadke vrnejo mobilne telefone, saj jim nemožnost komuniciranja z družinskimi člani povzroča velike težave.

Predsednik Mednarodne zveze pomorščakov Dave Heindel je poudaril, da "ne glede na to, kako dolgo preiskava traja, pravice in dobrobit posadke ne smejo biti kršene". Oblasti je opozoril na dejstvo, da pomorščaki mobilne naprave uporabljajo za zasebne opravke, kot so plačevanje računov in nakazovanje denarja svojim družinam. "Člani posadke so demoralizirani brez osnovnih orodij, ki jih vsi jemljemo za samoumevne," je dodal.

Kot začasno rešitev so mornarjem razdelili nadomestne mobilnike in SIM kartice, a brez vključenih mobilnih podatkov. Različne skupine lokalne skupnosti in posamezniki pa so jim poslali pakete s prigrizki in drugimi izdelki.