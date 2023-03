Sedem Ukrajincev ropalo hiše bogatih beguncev iz Ukrajine

Policijska preiskava je pokazala, da je šlo za organizirane roparske pohode, za katerimi so stali prav tako ukrajinski (in ruski) državljani. Osumljenih je sedem Ukrajincev, dva med njimi sta v Španiji zaprosila za status beguncev. Kot je povedala tiskovni predstavnik policije, je organizirana skupina opazila, da v letovišče prihaja vse več dragih avtomobilov z ukrajinskimi registracijami. "Ljudje so prihajali z vsem svojim premoženjem in dragimi stvarmi ter postali tarča skupine."

Ob začetku ruske invazije 24. februarja 2022 je iz Ukrajine na zahod pobegnilo več milijonov ljudi. Več deset tisoč beguncev se je nastanilo tudi v Španiji. Nekateri, ki trenutno prebivajo na jugu Španije, v krajih Torrevieja in Orihuele Costa, so poročali, da so jim neznanci večkrat vdrli v njihove hiše in odtujili več vrednih predmetov.

Iz hiš je tako izginilo več kosov dragocenega nakita, ure, telefoni, elektronske naprave, torbice, sončna očala in drugi predmeti. Skupna vrednost ukradenih predmetov presega 1,25 milijona evrov.

Specializirani za rope bogatašev

Kako so delovali? Člani skupine naj bi na avtomobile namestili majhne sledilne naprave, ki so razkrivale lokacijo avtomobilov preko GPS signala. Nato so jih zasledovali s svojimi avtomobili do doma in ugotovili, kje prebivajo. Ko so preučili njihovo dnevno rutino, so vdrli v hiše s pomočjo orodja za uničevanje ključavnic. "Ena od žrtev je odpotovala v Nemčijo in je šele ob vrnitvi domov ugotovila, da je bila njena hiša oropana." Kot je še dejal tiskovni predstavnik policije, so več ropov izvršili tudi sredi belega dne, poroča Index.hr.

Sedmim Ukrajincem je pri ropih pomagala tričlanska ruska družina, ki je posojala avtomobile za sledenje žrtvam.