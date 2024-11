Sedem zveznih držav, ki v rokah držijo ključ do Bele hiše

Približno 240 milijonov Američanov ima volilno pravico, a lahko bi rekli, da bo o tem, kdo bo naslednji ameriški predsednik, odločala le peščica. Običajno se namreč že vnaprej ve, v kateri zvezni državi bo zmagal republikanski in v kateri demokratski kandidat. Ključno vlogo imajo torej zvezne države, kjer izida volitev vnaprej ni mogoče predvideti. Letos tako ključ do Bele hiše tako rekoč v rokah držijo Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severna Karolina, Pensilvanija in Wisconsin.

Zvezne države, ki jim Američani pravijo "swing states", so tiste države, za katere nikoli ni povsem jasno, v katero smer se bodo nagnile – k republikancem ali demokratom. Za predsedniškega kandidata so te države lahko ključne za zmago, zato kandidati obeh strani običajno največ časa in denarja porabijo prav za kampanjo v teh zveznih državah. Čeprav enotne definicije t. i. "swing" držav ni, pa je zanje značilno, da so izidi volitev tam zelo tesni in da se zmagovalna stranka pogosto menja. Od leta 1992 je sicer najmanj 30 zveznih držav vsaj enkrat izglasovalo drugega kandidata kot na prejšnjih volitvah, hkrati pa so bili izidi v 26 državah od leta 1992 tako tesni, da je zmagovalec zmagal za manj kot tri odstotne točke, poroča portal usa.facts.

Volitve v ZDA FOTO: Shutterstock icon-expand

Od leta 1988 je medtem kar 20 držav (in Washington DC) na vseh predsedniških volitvah glasovalo za isto stranko. Od teh 20 držav so bili izidi tesni v samo treh zveznih državah: v Minnesoti leta 2000 in 2016, v Oregonu leta 2000 in v Washingtonu leta 1988. Sedem zveznih držav in Washington DC že od leta 1988 vedno glasujejo za demokratskega predsedniškega kandidata, 13 zvezdnih držav pa za republikanskega. Čeprav se je leta 2020 špekuliralo, da bo t. i. swing state postal tudi Teksas, je bila razlika med številom glasov za republikanskega in demokratskega kandidata še vedno 5,5 odstotne točke. Še osem držav je medtem svojo preferenco zamenjalo leta 1992, vendar od takrat na vseh volitvah glasovalo za isto stranko.

Katere zvezne države danes štejemo za odločilne? Analitiki letos za odločilne države štejejo tiste zvezne države, ki so leta 2020 volile sedanjega demokratskega predsednika Joeja Bidna, leta 2016 pa nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Takšnih je bilo pet zveznih držav, in sicer Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanija in Wisconsin. Drugi pokazatelj, da bi lahko v zvezni državi zmagal katerikoli od kandidatov, pa je tesen izid na prejšnjih volitvah. Leta 2020 je z razliko treh ali manj odstotnih točk zmagalo sedem držav, poleg zgoraj naštetih sta bili to še Severna Karolina in Nevada.

Na zgornji grafiki je razvidno, kako so zvezne države glasovale na predsedniških volitvah leta 2020. Zmagovalec Biden je osvojil 306 elektorskih glasov, Trump pa 232. Za Trumpa je glasovalo 74 milijonov volivcev oziroma 47 odstotkov tistih, ki so oddali svoj glas, so te dni opomnili na portalu USA Today. V Nebraski in Mainu sta si Trump in Biden elektorske glasove razdelila. Zgoraj omenjenih sedem držav pa bo imelo torej odločilno vlogo na letošnjih volitvah. Čeprav je skoraj nemogoče predvideti, v katero smer se bodo prevesili glasovi, pa je vseeno kar nekaj dejavnikov, ki bi lahko vplivali na končno odločitev volivcev. Po poročanju New York Posta bi glede na zadnje raziskave Trump lahko letos "spreobrnil" tri države, v katerih je leta 2020 slavil Biden (Pensilvanijo, Arizono in Nevado). BBC, US news in številni drugi ameriški portali so povzeli nekaj najbolj pomembnih tematik vsake od sedmih držav in spomnili, kako sta si glasove teh prebivalcev skušala priboriti Trump in kako Harrisova.

Arizona

Število elektorskih glasov: 11 Populacija: 7,4 milijona ljudi Zmagovalec leta 2020: Biden za 10.000 glasov

Leta 2020 so v Arizoni s tesnim izidom zmagali demokrati, in sicer prvič po letu 1990. Arizona ima skoraj 600 kilometrov dolgo mejo z Mehiko, zato je za tamkajšnje prebivalce zelo pomembna tematika migracij. Nekateri podatki kažejo, da je bilo okoli 13 odstotkov prebivalcev Arizone rojenih v tujini, ilegalni migranti brez dokumentov pa naj bi predstavljali okoli 3,5 odstotka vsega prebivalstva Arizone. Številno nedovoljenih prehodov meje naj bi bilo v zadnjem mandatu rekordno visoko, vendar naj bi v zadnjih nekaj mesecih vendarle upadlo. Trump je Harrisovo večkrat napadel, da težave z nedovoljenim preseljevanjem ne rešuje uspešno, Biden ji je namreč kot eno glavnih nalog dodelil prav blaženje mejne krize. Hkrati je Trump obljubil, da bo, če bo ponovno zasedel predsedniški položaj, izvedel "največjo operacijo deportacije" v zgodovini ZDA, poroča BBC. Še ena pomembna tema v državi pa je pravica do splava. Republikanci v državi so namreč skušali ponovno uvesti 160 let staro pravilo, ki bi skoraj popolnoma prepovedalo prekinitev nosečnosti. Vprašanje splava je še bolj polarizirano postalo po letu 2022, ko je vrhovno sodišče ZDA razveljavilo razsodbo, ki je dala ženskam ustavno pravico do splava.

Georgia

Število elektorskih glasov: 16 Populacija: 11 milijonov ljudi Zmagovalec leta 2020: Biden za 13.000 glasov

Seznam odločilnih zveznih držav za leto 2024 se sicer precej ujema s seznamom držav, kjer so republikanski uradniki, ki jih podpira Trump, leta 2020 skušali preprečiti zmago predsednika Bidna. Ena od njih je tudi Georgia. Trump in še 18 drugih je bilo namreč obtoženih kovanja zarote z namenom izpodbijanja izida volitev.

Lani poleti se je nato Trump tudi predal oblastem v zaporu okrožja Fulton v Atlanti, kjer so ga tudi fotografirali. Tako je Trump postal tudi prvi ameriški predsednik v zgodovini ZDA z zaporniško fotografijo. Trump sicer zanika, da bi karkoli storil narobe, primera pa pred volitvami še ne bodo obravnavali na sodišču.

Trumpova zaporniška fotografija iz Fultona v Atlanti FOTO: AP icon-expand

Sicer pa je tretjina prebivalstva Georgie Afroameričanov, gre za eno od zveznih držav z največjim deležem temnopoltih prebivalcev v ZDA. Domneva se, da je prav to jeziček, ki je tehtnico leta 2020 prevesil v korist demokrata Bidna. Bi pa naj bili temnopolti ameriški volivci nad Bidnom do določene mere razočarani, čeprav Harrisova vseeno upa, da bo uspela dobiti njihovo podporo.

Michigan

Število elektorskih glasov: 15 Populacija: 10 milijonov ljudi Zmagovalec leta 2020: Biden za 150.000 glasov

Čeprav so prebivalci Michigana leta 2020 podprli Bidna, je zvezna država postala simbol vsedržavnega odziva na predsednikovo podporo Izraelu med vojno z Gazo. Tamkajšnji aktivisti so nagovorili ogromno ljudi, želijo pa, da ameriška vlada ustavi vojaško pomoč Izraelu.

Protest proti ameriškemu financiranju Izraela v vojni z Gazo v Michiganu FOTO: AP icon-expand

Da je prav v Michiganu ogromno aktivistov, ki želijo, da Izrael prekine napade na Gazo, je povsem logično, saj ima Michigan največji delež arabskih Američanov. Prav zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu je bila podpora Bidnu v tej zvezni državi precej ogrožena. Harrisova je sicer nekoliko bolj ostra do Izraela, nekateri protestniki, ki podpirajo Gazo, pa so za BBC povedali, da upajo, da bo bolj naklonjena njihovi strani. Trump je večkrat izpostavil, da je Michigan pomembna zvezna država za njegovo pot do zmage. Ko je komentiral dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa je Izrael pozval, naj zaključi svojo kampanjo proti Hamasu v Gazi in dodal, naj to stori hitro.

Nevada

Število elektorskih glasov: 6 Populacija: 3,2 milijona ljudi Zmagovalec leta 2020: Biden za 34.000 glasov

Prebivalci Nevade so že na zadnjih nekaj volitvah izglasovali demokrate, vendar pa je nekaj znakov, ki kažejo na to, da bi lahko tokrat zmagali republikanci. Trump je imel namreč v predvolilnih anketah veliko prednost pred Bidnom, vendar pa nedavni podatki kažejo, da se je, odkar je bila nominirana Harrisova, ta prednost zmanjšala. Demokrati upajo, da bo Harrisova bolj privlačna za mlajše in bolj raznolike volivce. Oba kandidata se namreč borita za veliko število latinoameriških prebivalcev, ki bivajo v tej zvezni državi, poroča portal US news.

Biden in Harris na skupnem predvolilnem nastopu FOTO: AP icon-expand

Odkar je Biden prevzel mandat, se je rast ameriškega gospodarstva povečala, prav tako je več delovnih mest, vendar pa je okrevanje po pandemiji v Nevadi počasnejše kot drugod. Država ima s 5,1 odstotka tretjo najvišjo stopnjo brezposelnosti v ZDA, takoj za Kalifornijo in okrožjem Columbia. Trump je prebivalcem obljubil, da bo, če pride na oblast, uvedel program nižjih davkov in omejil določene predpise, kar bi lahko prepričalo volivce, da glasujejo zanj.

Severna Karolina

Število elektorskih glasov: 16 Populacija: 10,8 milijona ljudi Zmagovalec leta 2020: Trump za 74.000 glasov

Odkar je Harrisova postala kandidatka, predvolilne ankete v Severni Karolini kažejo na bolj tesen izid, številni analitiki pa pravijo, da bo zmaga čista loterija. Morda se je Trump prav zato odločil, da bo svoj prvi shod na prostem po julijskem poskusu atentata izvedel prav v Severni Karolini. "Ta država je zelo, zelo velika država za zmago," je povedal množici. Demokrati so dali medtem na zadnji večer svoje strankarske konvencije besedo kar guvernerju zvezne države Royu Cooperju.

Guverner Severne Karoline Roy Cooper FOTO: AP icon-expand

Severna Karolina meji na Georgio, volilci pa se tako soočajo s podobnimi skrbmi. Glavne teme pogovorov se sicer ujemajo tudi s tistimi v Arizoni. Trump je leta 2020 zmagal v Severni Karolini, a je zmagal z le nekaj več kot 70.000 glasovi, zato demokrati verjamejo, da letos imajo možnost za zmago.

Pensilvanija

Število elektorskih glasov: 19 Populacija: 13 milijonov ljudi Zmagovalec leta 2020: Biden za 82.000 glasov

Nekateri strokovnjaki menijo, da bi lahko bila zmaga v Pensilvaniji najpomembnejša zmaga na letošnjih volitvah. Po številu elektorskih glasov (19) je med vsemi zveznimi državami peta po vrsti, med t. i. swing statesi pa jih ima največ. Tako Trump kot Harrisova sta zato v Pensilvanijo usmerjala ogromno energije, od sredine julija sta imela tam več kot 50 nastopov. Pensilvanija se je za ključno državo izkazala na volitvah 2020, ko je podprla Bidna. Harrisova je dala zato letos poleg Michigana in Wisconsina največji poudarek prav na Pensilvanijo.

Streljanje na Trumpovem shodu FOTO: AP icon-expand

Trump je medtem prav v Pensilvaniji preživel poskus atentata. Tudi on je prav v tej zvezni državi vztrajno vodil kampanjo – v državi je sicer veliko poročanja tudi o kontroverznem finančnem obdarovanju volivcev s strani Trumpovega zagovornika Elona Muska.

Kot marsikje drugje je glavno vprašanje prebivalcev Pensilvanije gospodarstvo. V času Bidnovega vladanja se je po vsej državi močno povečala inflacija, nato pa se je postopoma zmanjšala. Čeprav prebivalci Pensilvanije še zdaleč niso edini, na katere je inflacija močno vplivala, pa so se cene živil prav v njihovi zvezni državi dvignile najhitreje, kažejo podatki ponudnika tržnih informacij Datasembly. Visoka inflacija bi lahko škodovala Harrisovi, saj ankete kažejo, da je dala volivcem neugoden pogled na gospodarstvo. Trump je večkrat izpostavil, da se politika Harrisove ne bo bistveno razlikovala od Bidnove.

Wisconsin

Število elektorskih glasov: 10 Populacija: 5,9 milijona ljudi Zmagovalec leta 2020: Biden za 21.000 glasov

Prebivalci Wisconsina so tako leta 2016 kot leta 2020 izglasovali zmagovalnega predsedniškega kandidata, v obeh primerih pa je bila razlika med republikancem in demokratom slabih 20.000 glasov. Nekateri strokovnjaki menijo, da imajo na volitve v "mejnih" državah, kot je Wisconsin, največji vpliv kandidati tretjih strank, ki nasprotujejo tako politiki demokratov kot politiki republikancev. Glede na javnomnenjsko raziskavo bi lahko znatna podpora neodvisnemu kandidatu Robertu F. Kennedyju mlajšemu škodila tako Harrisovi kot Trumpu, saj bi obema lahko ukradel nemalo glasov. Kennedy je sicer konec avgusta prekinil kampanjo in podprl Trumpa, a med republikanci vseeno vlada strah, da bodo namesto Trumpa volili Kennedyja.

Robert F. Kennedy je na volitvah 2024 podprl Donalda Trumpa FOTO: AP icon-expand

Demokrati so medtem skušali z volilnega lističa odstraniti kandidatko zelene stranke Jill Stein, češ da njena stranka ni spoštovala državne volilne zakonodaje, vložili pa so tudi volilno pritožbo proti levo usmerjenemu akademiku Cornelu Westu. Trump je Wisconsin opisal kot "res pomembno zvezno državo" in dejal, da če osvojijo Wisconsin, osvojijo vse. V Milwaukeeju je potekala tudi poletna republikanska nacionalna konvencija. V istem mestu pa so na drugi strani demokrati Harrisovo uradno imenovali za svojo predsedniško kandidatko.

V katero smer se bodo nagnile te odločilne zvezne države, bo dejansko jasno šele po volitvah Kot smo lahko razbrali, je kar nekaj razlogov, zakaj bi prebivalci teh sedmih držav raje glasovali za enega ali drugega kandidata, a kot nam že sama definicija "swing" držav pove, je o rezultatih skoraj nemogoče špekulirati. Izide bomo dejansko lahko videli šele, ko bodo prešteti glasovi.