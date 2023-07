Sedemletno deklico povozilo motorno kolo, sprva aretirali 14-letnika

Sedemletna Katniss Selezneva je bila žrtev prometne nesreče v Blakenallu. Neznanec jo je namreč zbil z motornim kolesom, nato pa zbežal. Punčko so s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico v Birmingham, a kljub trudu zdravnikov ni preživela.

Najprej so aretirali 14-letnega dečka, vendar so ga kmalu izpustili po plačilu varščine. "Naše delo pri ugotavljanju dejstev o tem tragičnem dogodku se nadaljuje," je sporočil Paul Hughes iz enote za preiskovanje prometnih nesreč. "Našli smo dve motorni kolesi, ki ju bomo zdaj forenzično pregledali v okviru obsežnih preiskav. V teh groznih trenutkih smo v mislih še naprej z družino Katniss, ki ji pomagamo. Prosili pa so, da jih pustimo, da žalujejo."

"Vse, ki so bili na kraju dogodka, še vedno prosimo, da se nam javijo, saj lahko njihova informacija pomaga pri preiskavi, ki poteka," je dodal in se ob tem zahvalil vsem, ki so informacije že posredovali.