Sedemletnica nepojasnjeno kašljala, iz njenih pljuč potegnili zamašek

"Deklico smo pregledali s bronhosopijo in ugotovili, da nekaj blokira njene dihalne poti," so sporočili iz bolnišnice. A fotografije in pregledi niso pokazali, kaj se skriva v dihalnih poteh sedemletnice.

To so ugotovili šele ob odstranitvi tujka, pri čemer se je izkazalo, da se je v dihalnem organu zataknil zamašek za zobno pasto. Zdravniki predvidevajo, da je zamašek deklica pogoltnila, nato pa vdihnila, predmet je zdrsnil v sapnik ter naprej do pljuč. "Deklica se vsak dan počuti bolje," je vodstvo bolnišnice tudi zapisalo v objavi na družbenih omrežjih.