Podgane vdrle v sobo z dokazi in pojedle zaseženo marihuano

Načelnica policije v New Orleansu Anne Kirkpatrick je na seji mestnega sveta pojasnila, da so podgane vdrle v sobo, kjer hranijo dokaze, in pojedle zaseženo marihuano. "Podgane, ki so zaužile marihuano, so pod vplivom drog," je dejala.

Načelnica je opozorila, da so higienske razmere v stavbi, kjer se nahaja sedež policije, katastrofalne. Stavba je dotrajana, v pisarne pa so se naselili ščurki in plesen. Na mizah policistov so odkrili podganje iztrebke. Policija je sicer v propadajoči stavbi nastanjena od leta 1968.

Ron Harrison, direktor ameriškega podjetja za zatiranje škodljivcev Orkin Pest Control, je za AP dejal, da še ni slišal za primer, ko bi podgane jedle marihuano. Ocenil je, da lahko živali ob uživanju te droge doživljajo enake učinke kot ljudje, med drugim postanejo evforične.