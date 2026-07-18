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Sedma noč ameriških napadov na Iran, Teheran napadel ameriške baze

Teheran, 18. 07. 2026 14.38 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Eksplozija v Iranu

Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Iz Kuvajta poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec.

V operaciji so sodelovali lovska letala, brezpilotniki in vojaške ladje, je danes sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM).

"Ameriške sile so poleg drugih zmogljivosti uporabile lovska letala, brezpilotne letalnike in vojne ladje," je zapisano v izjavi Centcoma. Iranski državni mediji so poročali, da so eksplozije odjeknile v osrednjem mestu Jazd ter na otoku Kešm in v pristanišču Bandar Abas ob Hormuški ožini.

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Lokalne oblasti so sporočile tudi, da je napad na elektroenergetske objekte in črpalke za razsoljevanje vode v obratu blizu Jaska približno 10.000 prebivalcem v 20 vaseh onemogočil dostop do pitne vode, poroča BBC.

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Medtem je bilo iz delovanja izločenih več kot 100 telekomunikacijskih baznih postaj, kar je povzročilo motnje v delovanju stacionarne in mobilne telefonije ter internetnih storitev v severnem delu pokrajine Hormozgan.

Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je izvedla nov val napadov na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, med drugim v Siriji, Kuvajtu, Omanu, Bahrajnu in Jordaniji. Ameriška vojska je te navedbe zanikala, poroča televizija CBS.

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Iran je ta teden napadel najmanj dve vojaški oporišči v Jordaniji, pri čemer je bilo ranjenih tudi več pripadnikov ameriške vojske. Neimenovani ameriški uradniki so navedli, da smrtnih žrtev med ameriškimi in jordanskimi vojaki ni bilo, obseg poškodb ranjenih pa ni znan, poroča CBS.

Jordanska vojska je sporočila, da je ponoči prestregla in sestrelila deset iranskih raket, ki so vstopile v jordanski zračni prostor. Po navedbah oblasti rakete niso povzročile žrtev ali gmotne škode.

Zaradi ponovnega zaostrovanja razmer med Washingtonom in Teheranom je znova ogrožen pomorski promet skozi Hormuško ožino. Direktor grškega podjetja za upravljanje pomorskih tveganj je dejal, da številne ladijske posadke trenutno niso pripravljene pluti skozi to strateško pomembno pomorsko pot.

Iranski državni mediji so poročali še, da so bili v ameriških napadih na jugu države ponoči ubiti najmanj trije ljudje, še približno deset je ranjenih.

Napadi tudi v Iraku

Na severu Iraka je bilo medtem v napadih z brezpilotniki in raketami ubitih devet pripadnikov iranske kurdske opozicijske skupine Komala, so sporočili predstavniki skupine, ki za napade krivijo Iran. Odjeknilo je tudi več eksplozij v Erbilu, prestolnici avtonomne iraške pokrajine Kurdistan, kjer so po navedbah kurdskih sil sestrelili več brezpilotnikov.

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Za napade je Teheran obtožila tudi regionalna vlada iraškega Kurdistana. Katarsko notranje ministrstvo je obsodilo napade in jih označilo za očitno kršitev iraške suverenosti.

Iran kurdske oborožene opozicijske skupine že dlje časa obtožuje sodelovanja z zahodnimi državami in Izraelom. Kljub razglašeni prekinitvi ognja je Teheran nadaljeval napade na njihove položaje, petkovi napadi pa po ocenah predstavljajo največje zaostrovanje razmer v zadnjih mesecih.

V Kuvajtu zaradi iranskih napadov izbruhnila dva požara

Kuvajtske oblasti so danes sporočile, da so iranske sile zadele elektrarno in obrat za destilacijo morske vode - le dan po tem, ko je Iran izvedel podoben napad na kuvajtsko energetsko infrastrukturo.

Zaradi napada se je izklopilo več enot za proizvodnjo električne energije, v stavbi pa je izbruhnil tudi požar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gasilci so sporočili, da sta zaradi iranskih napadov v državi skupno izbruhnila dva požara, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in en delavec.

Iranske sile so napadle tudi rafinerijo nafte v Kuvajtu. "Ključna lokacija v naftni industriji je bila tarča ponavljajočih se brutalnih iranskih napadov, ki so povzročili številne poškodbe in znatno materialno škodo," je sporočilo državno naftno podjetje.

Kuvajt je Iran po današnjih napadih obtožil, da cilja civilne objekte in ključno infrastrukturo v državi.

"Ponavljajoči se napadi na te ključne objekte razkrivajo sistematičen sovražen pristop, usmerjen proti civilnim ciljem in ključni infrastrukturi, ki ogroža življenja in varnost civilistov," je sporočilo zunanje ministrstvo.

O iranskih napadih poročajo tudi iz Bahrajna, kjer pa naj bi napade prestregla protiletalska obramba.

Iranska vojska je sporočila, da je napadla letalsko bazo v Bahrajnu, ki jo uporabljajo ZDA, kot povračilni ukrep za ameriške napade. Z droni naj bi napadli letalske hangarje, rezervoarje za gorivo ameriške vojske ter več povezovalnih mostov v Bahrajnu.

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