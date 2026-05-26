Sedmerica domačinov v poplavljeni jami ujeta že pet dni

S posnetkov tajskih prostovoljnih reševalnih ekip je sicer razvidno, da se reševalci plazijo skozi temne in ozke prehode, ki so skoraj v celoti zaliti z blatno vodo.

Skupina sedmih domačinov je v jamo vstopila v sredo, nato pa je provinco Xaysomboun zajelo močno deževje. Komunistične oblasti v Laosu strogo nadzorujejo medije in dodatnih pojasnil glede reševanja ne dajejo.

Predor, ki vodi v jamo, je bil pred nesrečo visok le 60 centimetrov, besede reševalcev navajajo pri Guardianu.

Reševalci znakov, da bi bili ujeti še živi, nimajo, a upanje jim daje moški, ki mu je iz jame uspelo pobegniti in ki jim je sporočil, da je globlje v jami plato, ki je nad gladino vode.

V jami zdaj poteka nameščanje vrvi, pred jamo pa črpajo vodo.

Za zdaj še ni jasno, ali je ujeta skupina iskala zlato rudo v okviru majhnega obrtniškega rudarjenja ali pa je delala za rudarsko podjetje. Omenjeno jamo sicer obiskujejo domačini, ki iščejo nahajališča zlata, je za Associated Press povedal vodja laoških prostovoljnih reševalcev Bounkham Luanglath.