Tujina

Sedmerica domačinov v poplavljeni jami ujeta že pet dni

Vientiane, 26. 05. 2026 06.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Jamsko reševanje na Laosu

Sedmerica je že pet dni ujeta v poplavljeni jami v Laosu, kamor so se odpravili na lov in iskanje zlata. Močan dež je v jami sprožil zemeljske plazove, ki so zablokirali vhod. V reševalni akciji pomagajo tudi reševalci, ki so leta 2018 sodelovali pri dvotedenskem jamskem reševanju mladih tajskih nogometašev.

Skupina sedmih domačinov je v jamo vstopila v sredo, nato pa je provinco Xaysomboun zajelo močno deževje. Komunistične oblasti v Laosu strogo nadzorujejo medije in dodatnih pojasnil glede reševanja ne dajejo.

S posnetkov tajskih prostovoljnih reševalnih ekip je sicer razvidno, da se reševalci plazijo skozi temne in ozke prehode, ki so skoraj v celoti zaliti z blatno vodo.

Predor, ki vodi v jamo, je bil pred nesrečo visok le 60 centimetrov, besede reševalcev navajajo pri Guardianu.

Reševalci znakov, da bi bili ujeti še živi, nimajo, a upanje jim daje moški, ki mu je iz jame uspelo pobegniti in ki jim je sporočil, da je globlje v jami plato, ki je nad gladino vode.

V jami zdaj poteka nameščanje vrvi, pred jamo pa črpajo vodo.

Za zdaj še ni jasno, ali je ujeta skupina iskala zlato rudo v okviru majhnega obrtniškega rudarjenja ali pa je delala za rudarsko podjetje. Omenjeno jamo sicer obiskujejo domačini, ki iščejo nahajališča zlata, je za Associated Press povedal vodja laoških prostovoljnih reševalcev Bounkham Luanglath.

