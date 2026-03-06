Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina
v živo
Zgodba se razvija

Trump iranske sile pozval k predaji in sprejetju amnestije

Teheran/Washington, 06. 03. 2026 07.10 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Trump je pripadnike iranske vojske, policije in revolucionarne garde pozval, naj odložijo orožje in sprejmejo njegovo amnestijo, saj jih v nasprotnem primeru čaka smrt. Dejal je tudi, da za zdaj ne razmišlja o napotitvi kopenskih sil v Iran. Medtem je v četrtek predstavniški dom ameriškega kongresa zavrnil simbolično resolucijo, ki vlado poziva k prekinitvi vojaške operacije proti Iranu, dokler ta ne dobi pooblastila kongresa. Trumpova vlada je primorana trditi, da pri napadu na Iran ne gre za vojno, saj bi sicer brez kongresne razglasitve vojne kršila ustavo.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
08.08

Unicef: V Iranu ubitih okoli 180 otrok, še veliko več pa jih je ranjenih

Sklad Združenih narodov za otroke UNICEF je sporočil, da so globoko zaskrbljeni zaradi smrtonosnega vpliva, ki ga ima vojaška eskalacija v Iranu na otroke. Kot pravijo, je bilo po poročilih ubitih okoli 180 otrok, še veliko več pa jih je ranjenih. Med žrtvami je 168 deklic, ki so umrle 28. februarja med napadom na osnovno šolo za dekleta v Minabu na jugu Irana, medtem ko se je odvijal pouk. Večina ubitih šolark je starih med sedem in 12 let. Poleg tega je bilo v izraelsko-ameriških napadih v drugih šolah na petih različnih lokacijah po Iranu ubitih še 12 otrok. V Unicefu so opozorili, da so otroci in šole zaščiteni z mednarodnim humanitarnim pravom in da morajo biti šole varna območja. Po poročilih je bilo v Iranu poškodovanih najmanj 20 šol in 10 bolnišnic, kar otežuje dostop do izobraževanja in nujnih zdravstvenih storitev za otroke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Druga raketa ubila otroke, ki so iskali zavetje
08.01

Zelenski: ZDA so Ukrajino zaprosile za pomoč v boju proti iranskim brezpilotnikom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je prejel prošnjo ZDA za podporo v boju proti iranskim brezpilotnim letalom na Bližnjem vzhodu. "Prejeli smo prošnjo Združenih držav za posebno podporo pri zaščiti pred 'šahidi' na Bližnjem vzhodu. Dal sem navodila, naj se zagotovijo potrebna sredstva in prisotnost ukrajinskih specialistov, ki lahko zagotovijo potrebno varnost," je dejal Zelenski. Ukrajinski predsednik je zaradi širjenja iranskega konflikta omenil tudi možnost preložitve prihodnjih mirovnih pogovorov o končanju štiriletne vojne z Rusijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko je med četrtkovim sprejemom nogometne ekipe Inter Miami v Beli hiši Donald Trump hvalil prvake ameriške poklicne nogometne lige na čelu z Lionelom Messijem, je ameriški predsednik odgovarjal tudi na novinarska vprašanja. Glede vojne na Bližnjem vzhodu je dejal, da so z Izraelom uničili vso iransko zračno obrambo in njihove zračne sile, 60 odstotkov raket in 64 odstotkov izstrelitvenih objektov islamske republike.

Donald Trump in Lionel Messi
Donald Trump in Lionel Messi
FOTO: AP

Iranske sile je pozval, naj odložijo orožje in si povrnejo svojo državo. "Sedaj je čas, da se postavite na stran iranskega ljudstva. Sprejmite imuniteto in jo boste dobili. Z imuniteto boste povsem varni ali pa vas čaka zanesljiva smrt. Tega nočem videti," je med drugim dejal ameriški predsednik.

V pogovoru za televizijo NBC News je razkril, da za zdaj ne razmišlja o napotitvi kopenskih sil v Iran. "To bi bila izguba časa. Izgubili so vse. Izgubili so svojo mornarico. Izgubili so vse, kar so lahko izgubili," je povedal.

Znova je nakazal, da si želi spremembo iranskega vodstva. "Ne želimo nekoga, ki bi v desetih letih vse ponovno zgradil," je poudaril in namignil, da ima idejo o tem, kdo bi lahko vodil Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Povrhu je iranske kurdske milice v Iraku pozval k napadom na islamsko republiko. "Mislim, da je čudovito, da to želijo storiti, popolnoma sem za to," je povedal tiskovni agenciji Reuters.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem v četrtek napovedal, da se bo "ognjena moč nad Iranom in Teheranom kmalu dramatično povečala", poroča britanski BBC.

Zelenski: ZDA so Ukrajino zaprosile za pomoč v boju proti iranskim brezpilotnikom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je prejel prošnjo ZDA za podporo v boju proti iranskim brezpilotnim letalom na Bližnjem vzhodu. "Prejeli smo prošnjo Združenih držav za posebno podporo pri zaščiti pred 'šahidi' na Bližnjem vzhodu. Dal sem navodila, naj se zagotovijo potrebna sredstva in prisotnost ukrajinskih specialistov, ki lahko zagotovijo potrebno varnost," je dejal Zelenski. 

Ukrajinski predsednik je zaradi širjenja iranskega konflikta omenil tudi možnost preložitve prihodnjih mirovnih pogovorov o končanju štiriletne vojne z Rusijo.

Ameriški kongres zavrnil resolucijo o vojni proti Iranu

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek z 219 glasovi proti 212 zavrnil simbolično resolucijo, ki poziva vlado Donalda Trumpa k prekinitvi vojaške operacije proti Iranu, dokler ta ne dobi pooblastila kongresa, poročajo ameriški mediji.

Po ustavi lahko vojno razglasi le kongres, kar se je denimo zgodilo v primeru ameriške invazije na Irak leta 2003 pod vodstvom tedanjega predsednika ZDA Georgea Busha mlajšega.

Donald Trump je republikansko predsedniško nominacijo leta 2016 osvojil med drugim po zaslugi ostrih kritik na račun protikandidatov, ki so leta 2003 glasovali za vojno, saj je ta z leti postala izjemno nepriljubljena.

Po napadu na Irak so ameriške vlade nadaljevale z vojaškimi operacijami na tujem, pri čemer so se še vedno sklicevale na iraško vojno resolucijo ali pa zagotavljale, da ne gre za prave vojne, ki bi potrebujejo dovoljenje kongresa. Tokrat so Trumpa v obeh domovih kongresa podprli skoraj vsi njegovi republikanci, ki se jim je pridružilo nekaj demokratov.

Eden od predlagateljev resolucije, republikanec Tom Massie je po glasovanju povedal, da gre kljub temu za zmago, saj da so izsilili vsaj razpravo o vojni. "Vojne so prvi dan vedno popularne, vendar menim, da se bo navdušenje uneslo, ko bo prihajala na dan prava cena vojne," je ocenil po poročanju televizije ABC.

Preberi še Brutalni napadi se nadaljujejo, razseljenih več kot 300.000 ljudi

Trumpova vlada je primorana trditi, da pri napadu na Iran ne gre za vojno, saj bi sicer brez kongresne razglasitve vojne kršila ustavo. Problem je, da se opredelitve v uradnih javnih izjavah nenehno spreminjajo.

Zmedo je v torek med pogovorom z novinarji nehote izpostavil kandidat za ministra za domovinsko varnost, senator Markwayne Mullin, navaja televizija CBS.

"To je vojna in odstranjujemo grožnjo," je dejal, nakar je na dodatno vprašanje o tem, ali gre za vojno brez pooblastila kongresa, odgovoril, da se je zagovoril in ne gre za vojno. "Dejal sem, da so oni razglasili vojno proti nam, ampak vojna je grda. Mi nismo razglasili vojne. Predsednik nas ni prosil, da razglasimo vojno," je hitel pojasnjevati.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson je izrazil zadovoljstvo, da je resolucija padla. Tudi on je vztrajal, da ZDA niso v vojni z Iranom. "Ministrstvo za vojno je jasno povedalo, da gre za omejene operacije tako glede obsega kot trajanja," je dejal, pri čemer je uporabil novo poimenovanje ministrstva za obrambo ZDA.

iran zda napad izrael

ZDA in Venezuela obnovili diplomatske odnose

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
6 trendov nohtov za letošnjo pomlad
6 trendov nohtov za letošnjo pomlad
Na to smo Slovenci najbolj ponosni
Na to smo Slovenci najbolj ponosni
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551