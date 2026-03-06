Trump iranske sile pozval k predaji in sprejetju amnestije

Medtem ko je med četrtkovim sprejemom nogometne ekipe Inter Miami v Beli hiši Donald Trump hvalil prvake ameriške poklicne nogometne lige na čelu z Lionelom Messijem, je ameriški predsednik odgovarjal tudi na novinarska vprašanja. Glede vojne na Bližnjem vzhodu je dejal, da so z Izraelom uničili vso iransko zračno obrambo in njihove zračne sile, 60 odstotkov raket in 64 odstotkov izstrelitvenih objektov islamske republike.

Donald Trump in Lionel Messi FOTO: AP

Iranske sile je pozval, naj odložijo orožje in si povrnejo svojo državo. "Sedaj je čas, da se postavite na stran iranskega ljudstva. Sprejmite imuniteto in jo boste dobili. Z imuniteto boste povsem varni ali pa vas čaka zanesljiva smrt. Tega nočem videti," je med drugim dejal ameriški predsednik. V pogovoru za televizijo NBC News je razkril, da za zdaj ne razmišlja o napotitvi kopenskih sil v Iran. "To bi bila izguba časa. Izgubili so vse. Izgubili so svojo mornarico. Izgubili so vse, kar so lahko izgubili," je povedal. Znova je nakazal, da si želi spremembo iranskega vodstva. "Ne želimo nekoga, ki bi v desetih letih vse ponovno zgradil," je poudaril in namignil, da ima idejo o tem, kdo bi lahko vodil Iran, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Povrhu je iranske kurdske milice v Iraku pozval k napadom na islamsko republiko. "Mislim, da je čudovito, da to želijo storiti, popolnoma sem za to," je povedal tiskovni agenciji Reuters. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem v četrtek napovedal, da se bo "ognjena moč nad Iranom in Teheranom kmalu dramatično povečala", poroča britanski BBC.

Zelenski: ZDA so Ukrajino zaprosile za pomoč v boju proti iranskim brezpilotnikom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je prejel prošnjo ZDA za podporo v boju proti iranskim brezpilotnim letalom na Bližnjem vzhodu. "Prejeli smo prošnjo Združenih držav za posebno podporo pri zaščiti pred 'šahidi' na Bližnjem vzhodu. Dal sem navodila, naj se zagotovijo potrebna sredstva in prisotnost ukrajinskih specialistov, ki lahko zagotovijo potrebno varnost," je dejal Zelenski. Ukrajinski predsednik je zaradi širjenja iranskega konflikta omenil tudi možnost preložitve prihodnjih mirovnih pogovorov o končanju štiriletne vojne z Rusijo.

Ameriški kongres zavrnil resolucijo o vojni proti Iranu

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek z 219 glasovi proti 212 zavrnil simbolično resolucijo, ki poziva vlado Donalda Trumpa k prekinitvi vojaške operacije proti Iranu, dokler ta ne dobi pooblastila kongresa, poročajo ameriški mediji. Po ustavi lahko vojno razglasi le kongres, kar se je denimo zgodilo v primeru ameriške invazije na Irak leta 2003 pod vodstvom tedanjega predsednika ZDA Georgea Busha mlajšega. Donald Trump je republikansko predsedniško nominacijo leta 2016 osvojil med drugim po zaslugi ostrih kritik na račun protikandidatov, ki so leta 2003 glasovali za vojno, saj je ta z leti postala izjemno nepriljubljena. Po napadu na Irak so ameriške vlade nadaljevale z vojaškimi operacijami na tujem, pri čemer so se še vedno sklicevale na iraško vojno resolucijo ali pa zagotavljale, da ne gre za prave vojne, ki bi potrebujejo dovoljenje kongresa. Tokrat so Trumpa v obeh domovih kongresa podprli skoraj vsi njegovi republikanci, ki se jim je pridružilo nekaj demokratov. Eden od predlagateljev resolucije, republikanec Tom Massie je po glasovanju povedal, da gre kljub temu za zmago, saj da so izsilili vsaj razpravo o vojni. "Vojne so prvi dan vedno popularne, vendar menim, da se bo navdušenje uneslo, ko bo prihajala na dan prava cena vojne," je ocenil po poročanju televizije ABC.