Šef belgijske policije zaradi smrti Slovaka na letališču odstopil, ni prvi primer nasilja

V policijskem pridržanju se je z glavo močno udaril v steno, nakar je začel krvaveti. Policisti so ga spravili na tla in vklenili, eden izmed njih pa je 16 minut klečal na njegovem vratu, piše BBC . Na posnetku je razvidno, da so se se vseskozi smejali, ena izmed policistk pa je celo nacistično salutirala. Chovanec je naslednji dan zaradi srčnega zastoja umrl v bolnišnici.

Philippe Hensmans iz organizacije Amnesty International je pozval k temeljiti preiskavi, in dodal, da je na posnetku videti nekoga, ki si je sam zadal udarce in je potreboval pomoč. Družina pokojnega je dejala, da ne poznajo razloga za njegovo nepredvidljivo obnašanje med policijskim pridržanjem, obdukcija pa je pokazala, da ni bil pod vplivom drog ali alkohola.

Odvetnica policistke François Feron je za Het Laatste Nieuws povedala, da so njeno stranko zaslišali že maja 2018 in jo povprašali tudi o nacističnem pozdravu: " Bila je osramočena, a šlo je za spontano reakcijo. Ker je slišala, da jih je Jozef Chovanec v jeziku, za katerega je mislila, da je nemški ali slovanski, nekaj obtoževal, je v tem kontekstu mislila, da je ta pozdrav smešen. Napak, seveda, kar je jasno tudi njej."

V Amnestyju so opozorili tudi na podobnost tega incidenta s smrtjo Jonathana Jacobaleta 2010. Jacoba so prepeljali v psihiatrično bolnišnico v bližini Antwerpa januarja 2010, bil pa je v hudo razdraženem stanju. Tam ga direktor bolnišnice ni želel sprejeti, zato so ga odpeljali v pridržanje v Mortsel, kamor so poklicali zdravnika, da bi mu dal uspavalo.

Jacob se je upiral, več policistov pa je 26-letnega bodibilderja pod vplivom amfetaminov spravilo na tla in na njem klečalo. Kmalu po tem je zaradi notranjih poškodb umrl. Za primer se je razvedelo šele leta 2013, ko je dokumentarna serija Koppenobjavila posnetek iz celice. Policiste so leta 2015 obtožili uboja, psihiatre pa malomarnosti. Direktor bolnišnice in zdravnik sta dobila šest mesecev pogojne zaporne kazni, policisti pa vsak po štiri mesece in kazen v višini 275 evrov.