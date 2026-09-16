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Šef ChatGPT-ja: Strah pred umetno inteligenco je upravičen

San Francisco, 16. 09. 2026 09.49 pred 1 uro 3 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
OpenAI

Prvi mož podjetja OpenAI, ki stoji za klepetalnikom ChatGPT, meni, da bi morali ljudje njegovemu podjetju in drugim razvijalcem umetne inteligence bolj zaupati, da bodo ravnali odgovorno, hkrati pa poudarja, da je strah upravičen. V javnosti se namreč pojavlja vse več skrbi glede tveganj, sploh po izjavi raziskovalca, da bi lahko umetna inteligenca brez ustreznega nadzora povzročila izumrtje človeštva.

"Svet bi moral zaupati, da bomo ravnali pravilno, ker je to prava stvar in ker se zavedamo razsežnosti odgovornosti, ki jo imamo," je dejal Sam Altman. Ob tem pa je priznal, da so strahovi ljudi pred umetno inteligenco upravičeni, saj so zmogljivosti teh sistemov v zadnjih letih izjemno hitro napredovale, poroča BBC. "Danes potrebujemo precej manj domišljije kot nekoč, da si predstavljamo, kako bi lahko šle stvari narobe," je dejal. "Mislim, da ima svet prav, ko ga je tega strah."

Sam Altman
Sam Altman
FOTO: AP

Medtem sta v Washingtonu levi senator Bernie Sanders in nekdanji svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Bannon pozvala k strožjemu nadzoru razvoja umetne inteligence.

Odmevna izjava

Prejšnji teden je odmevala tudi objava raziskovalca, ki je zapustil podjetje Anthropic. Ta je trdil, da bi lahko umetna inteligenca, če njen razvoj ne bo ustrezno nadzorovan, do konca desetletja povzročila izumrtje človeštva.

Na njegove trditve se je odzvalo še nekaj vodilnih predstavnikov in strokovnjakov s področja umetne inteligence, ki so sporočili, da se z oceno strinjajo. Vendar niso pojasnili, kako so prišli do takšnih zaključkov oziroma na kakšen način bi umetna inteligenca lahko povzročila takšen scenarij.

Okrepili so se pozivi k večjemu nadzoru

Zaradi teh opozoril so se v zadnjih dneh okrepili pozivi k večjemu nadzoru nad razvojem umetne inteligence. Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei je zato pozval k upočasnitvi razvoja najnaprednejših sistemov umetne inteligence in vlade spodbudil k regulaciji panoge. Njegovo stališče so podprli tudi Altman, soustanovitelj Googlovega laboratorija DeepMind Demis Hassabis ter Elon Musk, lastnik družbenega omrežja X in pomočnika Grok.

Do torka pa so nekateri drugi vodilni predstavniki panoge začeli glasneje zagovarjati samoregulacijo namesto državnega nadzora.

OpenAI
OpenAI
FOTO: AP

So podjetja sposobna nadzorovati sama sebe?

Altman je dejal, da verjame, da so podjetja, kot je OpenAI, sposobna učinkovito nadzorovati sama sebe. "Prepričan sem, da bomo stvari uredili pravilno. Zelo zaupam sposobnosti našega podjetja in celotne industrije, da razvoj vodi varno," je dejal. Dodal je, da bodo vprašanja usklajenosti sistemov z interesi ljudi in varnosti ostala korak pred povečevanjem zmogljivosti umetne inteligence. Če tega ne bodo mogli zagotoviti, pa bodo razvoj upočasnili ali celo ustavili, je še napovedal.

Kljub tem zagotovilom številni politiki opozarjajo pred zanašanjem na samoregulacijo.

Bernie Sanders, neodvisni senator iz Vermonta, ki običajno glasuje skupaj z demokrati, je dejal, da o razvoju umetne inteligence trenutno odloča le peščica najbogatejših ljudi na svetu. Med njimi je omenil Elona Muska, direktorja Mete Marka Zuckerberga in ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa. Na konferenci v Washingtonu je poudaril: "O umetni inteligenci morajo odločati državljani te države, ne pa zgolj peščica oligarhov."

Steve Bannon, ki je bil med Trumpovim prvim mandatom strateg v Beli hiši, je prav tako podvomil o sposobnosti tehnološke industrije, da se učinkovito nadzoruje sama. "Nikoli ne moremo zaupati temu, kar govori kakšen oligarh, ker niso iskreni in lažejo," je Bannon dejal na isti konferenci.

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg
FOTO: AP

Po Altmanovih izjavah je Mark Zuckerberg na družbenem omrežju X zapisal, da ima vsak laboratorij za razvoj umetne inteligence tako možnost kot tudi interes, da sam poskrbi za varnost svojih sistemov. Dodal je, da podjetjem grozi velika pravna in poslovna odgovornost, če njihovi modeli povzročijo škodo, zato imajo močno spodbudo, da takšna tveganja preprečijo.

Tudi izvršni direktor podjetja Nvidia, Jensen Huang, je na torkovi konferenci dejal, da bi morala podjetja sama odločati o tem, ali so nove različice umetne inteligence pripravljene za uporabo, in ne zunanji regulatorji. Nvidia je trenutno najvrednejše podjetje na svetu, njeni prihodki pa so v zadnjih letih močno zrasli zaradi velikega povpraševanja po čipih za umetno inteligenco. "Varnost je na prvem mestu. Vendar je varnost predvsem inženirski problem," je dejal Huang.

Po njegovih besedah bi moral vsak vodilni v podjetju za umetno inteligenco, ki nima popolnega zaupanja v svoj izdelek, odložiti njegovo izdajo, navaja BBC. 

umetna inteligenca tveganja nadzor razvoj

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KOMENTARJI10

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HitriKrtek
16. 09. 2026 11.17
Tako kot je povedala ena interna oseba... Zmanjkuje jim denarja, na površju prosijo za "regulacijo" pod mizo pa taisti lobiji prosijo za razvoj brez bremz in blokad, ker drugače bodo brez keša HHAAHA Sram jih je lahko, razvija se za vojne namene, za bogatenje bogatih, ne pa vsakda in pomoči... Nič druga kot razvrednotenje pomena človeka. Prej ko poči bolje bo za vse!
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0 0
daedryk
16. 09. 2026 11.09
Ne kompliciraj si življenja.
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+1
1 0
thetech
16. 09. 2026 11.05
Altman je tipičnen marketer, ki hypa vse okoli UI in ChatGPT-ja... Ni prvič, niti zadnjič.
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+2
2 0
Rock8
16. 09. 2026 10.59
Če je tako,jo pa prenehajte še nadalje razvijat,tipično človeško,ve da mu nekaj škodi pa še kar naprej rine z glavo skoz zid.res bomo izumrli.
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+2
2 0
zrela hruška
16. 09. 2026 10.36
meni laiku je jasno, da nas lahko v bližnji prihodnosti UI izbriše.
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+2
2 0
speedstar
16. 09. 2026 10.34
Mislim, če mu verjamete vas je lahko strah. Resnica pa je precej drugačna. Altman s svojimi izjavami predvsem vzbuja napihovanje, saj bo kmalu šel OpenAI na borzo. Težava je le, da so trenutni prihodki OpenAI mizerni. Če bi želeli, da ne bi bili v rdečih številkah bi morali precej zvišati cene. Zdaj se pa vprašajte, zakaj ni lastnik največjega AI podjetja šel pljuvat v svojo skledo? To je popolnoma enako, kot če bi mlekarna rekla: "Naše mleko je najboljše a sumimo, da je v nekaj naših tetrapakih zraven tudi podganji strup."
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+4
4 0
HitriKrtek
16. 09. 2026 11.19
Točno to, se vidi kateri bralci v komentarji so seznanjeni in v sokoraku z UI/AI... pač prej kot propadejo bolje bo za vse!
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0 0
SpamEx
16. 09. 2026 10.31
Bi bilo pa izumrtje pravi balzam za vse ostale prebivalce tega planeta ča smo odkriti. Na zemlji obstaja 8,7 različnih vrst živali in rastlin ki tvorijo celoto imenovano življenje
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+4
4 0
Slovenska pomlad
16. 09. 2026 10.28
Hahaha....Kitajska vas je in vas še bo povozila.
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+2
2 0
SpamEx
16. 09. 2026 10.28
Izumrtje? pa saj mogoče pa je to ritem civilizacij
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+5
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